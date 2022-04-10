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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: Если бы мы были в НАТО, этой войны бы не было

Зеленский: У нас было бы плечо близких, мощных соседей. Мы бы вместе могли воевать
Зеленский: У нас было бы плечо близких, мощных соседей. Мы бы вместе могли воевать
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что войны с Россией можно было избежать, если б Украина была членом НАТО. Об этом он сказал в интервью Associated Press, его перевод опубликовал Офис президента.

"Если бы мы были в НАТО, этой войны бы не было или она бы по другому разворачивалась. У нас было бы плечо близких, мощных соседей. Мы бы вместе могли воевать. Наверное, войны все же не было бы", – сказал президент.

Зеленский отметил, что Запад опоздал с предоставлением Украине некоторых видов вооружения, которое можно было передать еще до гибели большого количества украинцев, например в том же Мариуполе.

В то же время, по его словам, некоторые европейские лидеры уже изменили свое мнение и сейчас поддерживают поставки оружия нашей стране.

"Я это вижу. И некоторые европейские лидеры поменяли свою позицию. Но вы видите цену этих изменений", – резюмировал президент.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики "внеблоковости". В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей.

7 февраля 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вхождение Украины в НАТО.

23 марта 2022 года, после полномасштабного вторжения РФ в Украину, генсек НАТО Йенс Столтенберг говорил, что НАТО оказывает "беспрецедентную поддержку" Украине и продолжит помогать ей, но о вводе войск в Украину, бесполетной зоне или членстве в Альянсе речь не идет.

После переговоров с РФ Украина официально предложила подписать договор о международных гарантиях безопасности.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, НАТО, война, Владимир Зеленский, война России против Украины
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