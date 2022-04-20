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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российская сторона изучила предложения Украины и высказала встречные позиции – Подоляк о переговорах с РФ

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Подоляк заявлял, что переговоры с РФ "проходят крайне тяжело"
Подоляк заявлял, что переговоры с РФ "проходят крайне тяжело"
Фото: president.gov.ua

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал заявление пресс-секретаря главы Кремля Дмитрия Пескова о том, что РФ передала Украине проект документа с формулировками и ожидает ответа. Комментарий Подоляка изданию "ГОРДОН" предоставил Офис президента Украины.

"Мне кажется, не следует использовать тех или иных российских спикеров в качестве ньюсмейкеров. Гораздо лучше опираться только на официальные сообщения украинской стороны. Потому что россияне слишком часто используют публичные заявления только как элемент обязательного давления. Зачем им подыгрывать? Что касается собственно переговорного процесса, то Украина в рамках стамбульского раунда передала стороне оппонентов свои предложения по формульным решениям", – подчеркнул Подоляк.

Он добавил, что РФ изучила предложения Украины о предоставлении гарантий безопасности и дала встречные.

"Дальше – наша очередь изучать, сравнивать, делать выводы. В том числе политико-юридического характера", – заявил советник главы ОПУ.

Песков 20 апреля заявил, что РФ передала Украине проект документа с четкими формулировками и ожидает ответа. По его словам, Украина "постоянно отходит от ранее данных согласований, отходит от своих слов. Это в плане эффективности переговоров имеет очень плохие последствия". Об этом сообщило агентство ТАСС.

12 апреля Подоляк сказал, что переговоры с РФ "проходят крайне тяжело".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

29 марта в Стамбуле состоялся четвертый очный раунд переговоров (несколько раз делегации встречались в видеоформате).

По итогам встречи глава украинской делегации, председатель фракции "Слуги народа" в Верховной Раде Давид Арахамия заявил, что Украина официально предложила подписать договор о международных гарантиях безопасности.

По его словам, этот договор должен предусматривать юридически обязательные гарантии безопасности, а также обязательства предоставить военную помощь в случае агрессии против Украины со стороны ряда стран. Россия, заявил Арахамия, тоже должна предоставить Киеву гарантии безопасности, но "на других условиях".

Украина фактически будет согласна на безъядерный и внеблоковый статус, если будет подписан предложенный Киевом договор. Об этом сообщил член украинской делегации, бывший заместитель министра иностранных дел Александр Чалый.

О готовности предоставить гарантии безопасности после этого заявили СШАИталияГерманияТурция. Представитель Великобритании в ООН Барбара Вудворд сообщила, что Лондон готов "сыграть свою роль" в обеспечении гарантий безопасности для Украины. В то же время заместитель премьер-министра Соединенного Королевства Доминик Рааб уточнил: не как в НАТО.

Теги: Россия, Украина, переговоры, война России против Украины, Офис президента Украины, Михаил Подоляк
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