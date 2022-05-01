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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинцы возвращаются из российского плена с тяжелыми ранениями, сепсисом, ампутациями от обморожений – Денисова

Денисова рассказала, что пленных жестоко избивали, а потом заставляли подписать документы, что с ними якобы хорошо обращались
Денисова рассказала, что пленных жестоко избивали, а потом заставляли подписать документы, что с ними якобы хорошо обращались
Фото: Людмила Денісова / Facebook

Украинцы, вернувшиеся из российского плена в результате обмена, рассказали, что в плену над ними издевались и пытали. Об этом сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова.

"Украинские граждане по возвращении в Украину в порядке обмена рассказывают об унижении и бесчеловечных условиях содержания в плену. Среди освобожденных есть тяжелораненые, с сепсисом, ампутированными конечностями", – написала она.

Она рассказала, что при захвате в плен оккупанты забирали у украинских мужчин сапоги, наполняли их водой и снова заставляли обуться. После этого заключенных заставляли лежать лицом к земле на морозе по три-четыре дня.

"С обмороженными конечностями и завязанными глазами мужчин переправляли в российские лагеря, затем в СИЗО №1 – тюрьму российского города Курск, где им не оказывалась никакая медицинская помощь", – уточнила омбудсмен.

По ее словам, украинцев одевали в форму пленных, стригли волосы, пытали, заставляли учить патриотические русские песни и исполнять их для своих надзирателей. Допросы проходили два-три раза в день, после чего мужчин жестоко избивали, а впоследствии заставляли подписать документы о том, что с ними хорошо обращались.

Омбудсмен рассказала, что тяжелобольных, с ампутированными из-за обморожения конечностями и пальцами ног, оккупанты все же решили обменять. Из-за отсутствия машин скорой помощи они везли тяжелораненых украинцев в течение пяти часов на грузовых железнодорожных платформах.

"Захватывая в заложники мирных жителей, российские оккупанты нарушают нормы международного гуманитарного права, в частности статьи 34 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны 1949 года, согласно которой категорически запрещается безосновательное задержание гражданских заложников. Призываю Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека при вторжении России в Украину учесть эти нарушения прав военнопленных граждан Украины", – заявила Денисова.

https://www.facebook.com/denisovaombudsman/posts/531733271641283

Ранее она сообщала, что Россия, вопреки Женевской конвенции, содержит украинских военнопленных в колониях общего режима.

Контекст:

28 февраля в Украине начал работу Объединенный центр по поиску и освобождению пленных, который занимается освобождением и возвращением на родину как украинских, так и российских пленных.

Украина и РФ с начала полномасштабной войны провели уже несколько обменов пленными.

18 марта из интервью генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой стало известно, что в Украине заработали специальные лагеря для военнопленных российских оккупантов.

По информации вице-премьер-министра – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирины Верещук на 16 апреля, в плену у россиян находилось около 700 украинских военнослужащих и более 1 тыс. мирных жителей Украины.

Теги: тюрьма, СИЗО, Людмила Денисова, заложники, пытки, плен, пленные, допрос, омбудсмен, война России против Украины, обмен пленными, российские оккупанты
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