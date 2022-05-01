Украинцы возвращаются из российского плена с тяжелыми ранениями, сепсисом, ампутациями от обморожений – Денисова

Денисова рассказала, что пленных жестоко избивали, а потом заставляли подписать документы, что с ними якобы хорошо обращались Фото: Людмила Денісова / Facebook

"Украинские граждане по возвращении в Украину в порядке обмена рассказывают об унижении и бесчеловечных условиях содержания в плену. Среди освобожденных есть тяжелораненые, с сепсисом, ампутированными конечностями", – написала она.

Она рассказала, что при захвате в плен оккупанты забирали у украинских мужчин сапоги, наполняли их водой и снова заставляли обуться. После этого заключенных заставляли лежать лицом к земле на морозе по три-четыре дня.

"С обмороженными конечностями и завязанными глазами мужчин переправляли в российские лагеря, затем в СИЗО №1 – тюрьму российского города Курск, где им не оказывалась никакая медицинская помощь", – уточнила омбудсмен.

По ее словам, украинцев одевали в форму пленных, стригли волосы, пытали, заставляли учить патриотические русские песни и исполнять их для своих надзирателей. Допросы проходили два-три раза в день, после чего мужчин жестоко избивали, а впоследствии заставляли подписать документы о том, что с ними хорошо обращались.

Омбудсмен рассказала, что тяжелобольных, с ампутированными из-за обморожения конечностями и пальцами ног, оккупанты все же решили обменять. Из-за отсутствия машин скорой помощи они везли тяжелораненых украинцев в течение пяти часов на грузовых железнодорожных платформах.

"Захватывая в заложники мирных жителей, российские оккупанты нарушают нормы международного гуманитарного права, в частности статьи 34 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны 1949 года, согласно которой категорически запрещается безосновательное задержание гражданских заложников. Призываю Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека при вторжении России в Украину учесть эти нарушения прав военнопленных граждан Украины", – заявила Денисова.

Ранее она сообщала, что Россия, вопреки Женевской конвенции, содержит украинских военнопленных в колониях общего режима.