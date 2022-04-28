Прошел очередной обмен пленными с Россией. В Украину вернутся 45 человек – Верещук

Министр уточнила, что домой возвращаются 13 офицеров и 20 солдат (из которых пять ранены).

Также Украине обменяла 12 украинских гражданских.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Первый полноценный обмен пленными между Украиной и РФ с начала масштабного российского вторжения состоялся 24 марта. Домой вернулись 19 украинских моряков и 10 военнослужащих. По словам Верещук, взамен Украина выдала 10 российских военных.

Второй обмен состоялся 1 апреля, в результате которого Украина вернула 86 своих военнослужащих, в том числе 15 женщин. Третий провели 9 апреля, в Украину вернули 26 человек (12 военнослужащих, 14 гражданских). Еще один обмен состоялся 14 апреля, в страну вернулись 30 человек. В ходе пятого обмена 19 апреля Украина смогла вернуть 76 своих граждан.

Кроме того, 16 марта в результате обмена из плена был освобожден мэр Мелитополя Иван Федоров. В Офисе президента проинформировали, что Федорова обменяли на девять российских военнослужащих 2002–2003 годов рождения.

В дальнейшем Украине еще неоднократно проводила обмены пленными с Россией.