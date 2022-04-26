"Положили под колесо ногу, проехали – х...й что сказал". Оккупанты обсуждали пытки пленных украинцев

Женщина рассказывает, что людей привозят "после приема" с поломанными руками, ногами.
"Весело. Там весело. Есть что рассказать", – отметила она.
Руководство, по ее словам, дало силовикам команду не жалеть пленных украинцев.
"Двоих поймали. Младше нас… Начинаем колоть – ни хрена. Отвели одного в лес, другого допрашиваем. Стрельнули – ну, типа убили. Тот х...й что сказал! Положили под колесо ногу, проехали – х...й что сказал!" – пожаловался ее собеседник.
В СБУ подчеркнули, что россияне нарушают международные правила обращения с военнопленными, и заявили, что оккупантам не будет весело, когда они предстанут перед международным трибуналом.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
28 февраля в Украине начал работу Объединенный центр по поиску и освобождению пленных, который занимается освобождением и возвращением на родину как украинских, так и российских пленных.
Украина и РФ с начала полномасштабной войны провели уже несколько обменов пленными.
18 марта из интервью генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой стало известно, что в Украине заработали специальные лагеря для военнопленных российских оккупантов.
По информации вице-премьер-министра – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирины Верещук на 16 апреля, в плену у россиян находилось около 700 украинских военнослужащих и более 1 тыс. мирных жителей Украины.
24 апреля украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что Россия, вопреки Женевской конвенции, содержит украинских военнопленных в колониях общего режима.