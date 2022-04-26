"Положили под колесо ногу, проехали – х...й что сказал". Оккупанты обсуждали пытки пленных украинцев

По данным на 16 апреля, в плену у россиян находилось около 700 украинских военнослужащих и более 1 тыс. мирных жителей Украины Фото: depositphotos.com

Женщина рассказывает, что людей привозят "после приема" с поломанными руками, ногами.

"Весело. Там весело. Есть что рассказать", – отметила она.

Руководство, по ее словам, дало силовикам команду не жалеть пленных украинцев.

"Двоих поймали. Младше нас… Начинаем колоть – ни хрена. Отвели одного в лес, другого допрашиваем. Стрельнули – ну, типа убили. Тот х...й что сказал! Положили под колесо ногу, проехали – х...й что сказал!" – пожаловался ее собеседник.

В СБУ подчеркнули, что россияне нарушают международные правила обращения с военнопленными, и заявили, что оккупантам не будет весело, когда они предстанут перед международным трибуналом.

Война России против Украины. Главное (обновляется)