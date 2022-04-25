Оккупанты обсуждали расстрел украинских детей. СБУ опубликовала перехват разговора

В СБУ заявили, что запись будет приобщена к доказательной базе военных преступлений армии РФ в Украине Фото: Служба безпеки України / Facebook

"Школьникам сначала дают возможность спокойно пройти по дороге, чтобы усыпить их бдительность, но планируют обстрел, когда дети будут возвращаться назад. Этот шокирующий аудиоперехват СБУ сделала на юге Украины. На записи – разговор командира российского разведывательного батальона с разведчиком-корректировщиком огня", – отметили в посте.

Оккупанты в разговоре обсуждают обстановку, командир спрашивает про детей и бабушек.

"Дети ходят через мост, вот недавно. Девять человек вместе с детьми прошли и под арку туда ушли. Все... Как будто с портфелями дети, куда-то в школу идут", – сказал солдат.

Из разговора становится понятно, что оккупант "отработает" детей, когда они будут возвращаться.

"А-а-а, на обратке, да? Разумеется. Давай, будь бдителен, будь мужественен. Мы с тобой!" – дает наставления командир разведбатальона.

В СБУ заявили, что запись будет приобщена к доказательной базе военных преступлений армии РФ в Украине.

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