ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты обсуждали расстрел украинских детей. СБУ опубликовала перехват разговора

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В СБУ заявили, что запись будет приобщена к доказательной базе военных преступлений армии РФ в Украине
В СБУ заявили, что запись будет приобщена к доказательной базе военных преступлений армии РФ в Украине
Фото: Служба безпеки України / Facebook

Российские оккупанты расстреливают школьников и пожилых людей, при этом обстрелы детей называют проявлением мужества. Служба безопасности Украины 25 апреля в Facebook опубликовала перехват разговора оккупантов.

"Школьникам сначала дают возможность спокойно пройти по дороге, чтобы усыпить их бдительность, но планируют обстрел, когда дети будут возвращаться назад. Этот шокирующий аудиоперехват СБУ сделала на юге Украины. На записи – разговор командира российского разведывательного батальона с разведчиком-корректировщиком огня", – отметили в посте.

Оккупанты в разговоре обсуждают обстановку, командир спрашивает про детей и бабушек.

"Дети ходят через мост, вот недавно. Девять человек вместе с детьми прошли и под арку туда ушли. Все... Как будто с портфелями дети, куда-то в школу идут", – сказал солдат.

Из разговора становится понятно, что оккупант "отработает" детей, когда они будут возвращаться.

"А-а-а, на обратке, да? Разумеется. Давай, будь бдителен, будь мужественен. Мы с тобой!" – дает наставления командир разведбатальона.

В СБУ заявили, что запись будет приобщена к доказательной базе военных преступлений армии РФ в Украине.

https://www.facebook.com/SecurSerUkraine/videos/949805392322446/

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины".

Российские войска атакуют жилые кварталыдетские сады и больницы. РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган", наносит авиаудары.

По данным Офиса генерального прокурора Украины, по состоянию на 25 апреля с начала полномасштабного вторжения российской оккупационной армии погибло 3818 мирных жителей. Среди них 215 детейминимум 391 ребенок получил ранения.

Теги: СБУ, Украина, дети, преступление, обстрелы, школьники, война России против Украины, Служба безопасности Украины, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Победитель последнего "Голосу країни" Лазановский рассказал, почему спустя год после участия в шоу устроился работать в мясной магазин
  Победитель последнего "Голосу країни" Лазановский рассказал, почему спустя год после участия в шоу устроился работать в мясной магазин
"Будем не только петь, но и общаться, как подруги на кухне". Полякова анонсировала концерт с Ефросининой в Германии в поддержку Украины
"Будем не только петь, но и общаться, как подруги на кухне". Полякова анонсировала концерт с Ефросининой в Германии в поддержку Украины
  "Прятать язык за белоснежными винирами – трусость и предательство". Анатолий Анатолич вслед за Осадчей призвал Тодоренко вернуть украинский паспорт
  "Прятать язык за белоснежными винирами – трусость и предательство". Анатолий Анатолич вслед за Осадчей призвал Тодоренко вернуть украинский паспорт
Выжившая после обстрела одесситка: В парикмахерскую прилетела ракета. Мы закончили покраску, и я была в шапочке из фольги, она меня спасла
Выжившая после обстрела одесситка: В парикмахерскую прилетела ракета. Мы закончили покраску, и я была в шапочке из фольги, она меня спасла
  Dantes передал волонтерам свою Tesla
  Dantes передал волонтерам свою Tesla
"Они попали в рай". Баюл показала картину своей дочери, посвященную животным, погибшим в войне РФ против Украины
"Они попали в рай". Баюл показала картину своей дочери, посвященную животным, погибшим в войне РФ против Украины
"Верю, Бог поможет мне снова услышать папин голос". Жена Сасанчина показала раненого на фронте отца
"Верю, Бог поможет мне снова услышать папин голос". Жена Сасанчина показала раненого на фронте отца
"Тепер у нас своя Голгофа". 74-летняя Нина Матвиенко прочитала перед камерой стихотворение о войне. Видео
"Тепер у нас своя Голгофа". 74-летняя Нина Матвиенко прочитала перед камерой стихотворение о войне. Видео
"Если вы в безопасном месте, мысленно поблагодарите ВСУ. Поверьте, тут так тяжело!" Комаров пообщался с военными на передовой
"Если вы в безопасном месте, мысленно поблагодарите ВСУ. Поверьте, тут так тяжело!" Комаров пообщался с военными на передовой
  "Где-то надо брать силы отпускать". Цибульская ответила, как война изменила ее отношения с мужем
  "Где-то надо брать силы отпускать". Цибульская ответила, как война изменила ее отношения с мужем
  Данилко: На меня в суд подавала Вера Сердюк. Над ней смеялись. Она болезненно это воспринимала
  Данилко: На меня в суд подавала Вера Сердюк. Над ней смеялись. Она болезненно это воспринимала
"Мечта только одна". Осадчая, Цибульская, Ребрик, Комаровский и другие украинские знаменитости поздравили украинцев с Пасхой
"Мечта только одна". Осадчая, Цибульская, Ребрик, Комаровский и другие украинские знаменитости поздравили украинцев с Пасхой
"Вы молитесь о мире и при этом посылаете ракеты. Погибает трехмесячный ребенок. Как это?" Галкин записал обращение к руководству РФ
"Вы молитесь о мире и при этом посылаете ракеты. Погибает трехмесячный ребенок. Как это?" Галкин записал обращение к руководству РФ
  "Когда говорят, что украинцы сами убивают своих же, у меня мозг взрывается". Фуканага заявил, что шокирован российской пропагандой
  "Когда говорят, что украинцы сами убивают своих же, у меня мозг взрывается". Фуканага заявил, что шокирован российской пропагандой
  "Никто из нас не захотел бы остаться в этом доме". Dantes рассказал, куда переехал жить после расставания с Дорофеевой
  "Никто из нас не захотел бы остаться в этом доме". Dantes рассказал, куда переехал жить после расставания с Дорофеевой
"Самая ужасная пасхальная ночь". Осадчая показала фото одесситки, которая погибла вместе с младенцем во время ракетного обстрела оккупантами
"Самая ужасная пасхальная ночь". Осадчая показала фото одесситки, которая погибла вместе с младенцем во время ракетного обстрела оккупантами
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Скучаю". Хименес-Браво перестал скрывать лицо своей возлюбленной, с которой его разлучила война (85488)
2
Данилко прокомментировал слухи о своей лысине. Фото без кепки (74238)
3
"Все, кто разъехался, первое время общались". Дорофеева рассказала, как изменилось ее общение с Потапом (45824)
4
"Там у хліві у стилі ню узрів наш пес свиню, у грудях почастішав стук – цицьок аж 14 штук". Боклан прочитал стих о "русском солдате" (45071)
5
"Самая ужасная пасхальная ночь". Осадчая показала фото одесситки, которая погибла вместе с младенцем во время ракетного обстрела оккупантами (39822)
6
Галкин о переезде из РФ в Израиль: Я выставил антивоенный пост – и ФСБ стала запрещать мои концерты. Делали это негласно, начали запугивать (26887)
7
Сын Алена Делона показал, как сейчас выглядит 86-летний актер. Видео (26581)
8
"Когда говорят, что украинцы сами убивают своих же, у меня мозг взрывается". Фуканага заявил, что шокирован российской пропагандой (20548)
 
 
 
 