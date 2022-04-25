Двоих детей, вывезенных из Мариуполя оккупантами, вернули родственникам – Офис омбудсмена Украины

"Отец 12-летней Киры Обединской, Евгений Обединский – неоднократный чемпион Украины по водному поло – погиб в Мариуполе. Дедушка хотел вернуть ребенка и установить над ним опеку. Также к уполномоченному [Верховной Рады по правам человека Людмиле Денисовой] обратилась бабушка девятилетнего Ильи Матвиенко, мать которого погибла во время бомбежки Мариуполя. Бабушка осталась единственным родственником ребенка и хотела установить опеку над внуком", – рассказали в Офисе омбудсмена.
В релизе отметили, что возвращение детей стало возможно благодаря тому, что правительство Украины урегулировало вопрос установления опеки над детьми, которые потеряли родителей на временно оккупированных территориях Украины.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
9 апреля мэр Мариуполя Вадим Бойченко говорил, что оккупанты принудительно вывезли в РФ 31 тыс. жителей города.
21 апреля советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщал, что из 100 тыс. жителей, вывезенных оккупантами из Мариуполя, Волновахи и других регионов Донецкой области, только 5% хотели выехать в РФ, а остальные были насильственно депортированы. По его словам, Россия, имеющая опыт принудительного переселения народов, никогда не признается, что людей вывезли насильно.
Денисова 23 апреля сообщила, что РФ депортированных жителей Мариуполя отправила в Приморский край – за 8 тыс. км от родины. "Волонтеры из России сообщили мне, что 21 апреля в город Находка приехал поезд с 308 украинцами из Мариуполя – мамами с маленькими детьми, лицами с инвалидностью, студентами", – написала она.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил 23 апреля, что, по предварительным данным, оккупанты депортировали из страны около 500 тыс. человек. По данным президента, из этого числа около 5 тыс. – это дети.