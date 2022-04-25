Двоих детей, вывезенных из Мариуполя оккупантами, вернули родственникам – Офис омбудсмена Украины

"Отец 12-летней Киры Обединской, Евгений Обединский – неоднократный чемпион Украины по водному поло – погиб в Мариуполе. Дедушка хотел вернуть ребенка и установить над ним опеку. Также к уполномоченному [Верховной Рады по правам человека Людмиле Денисовой] обратилась бабушка девятилетнего Ильи Матвиенко, мать которого погибла во время бомбежки Мариуполя. Бабушка осталась единственным родственником ребенка и хотела установить опеку над внуком", – рассказали в Офисе омбудсмена.

В релизе отметили, что возвращение детей стало возможно благодаря тому, что правительство Украины урегулировало вопрос установления опеки над детьми, которые потеряли родителей на временно оккупированных территориях Украины.

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