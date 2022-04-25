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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Двоих детей, вывезенных из Мариуполя оккупантами, вернули родственникам – Офис омбудсмена Украины

По информации Зеленского, РФ депортировала из Украины около 5 тыс. детей
По информации Зеленского, РФ депортировала из Украины около 5 тыс. детей
Фото: depositphotos.com

Двоих детей, депортированных российскими оккупантами из Мариуполя Донецкой области в РФ, вернули родственникам. Об этом 25 апреля сообщил в Facebook Офис омбудсмена Украины.

"Отец 12-летней Киры Обединской, Евгений Обединский – неоднократный чемпион Украины по водному поло – погиб в Мариуполе. Дедушка хотел вернуть ребенка и установить над ним опеку. Также к уполномоченному [Верховной Рады по правам человека Людмиле Денисовой] обратилась бабушка девятилетнего Ильи Матвиенко, мать которого погибла во время бомбежки Мариуполя. Бабушка осталась единственным родственником ребенка и хотела установить опеку над внуком", – рассказали в Офисе омбудсмена.

В релизе отметили, что возвращение детей стало возможно благодаря тому, что правительство Украины урегулировало вопрос установления опеки над детьми, которые потеряли родителей на временно оккупированных территориях Украины.

https://www.facebook.com/office.ombudsman.ua/posts/329483009283341

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

9 апреля мэр Мариуполя Вадим Бойченко говорил, что оккупанты принудительно вывезли в РФ 31 тыс. жителей города.

21 апреля советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщал, что из 100 тыс. жителей, вывезенных оккупантами из Мариуполя, Волновахи и других регионов Донецкой области, только 5% хотели выехать в РФ, а остальные были насильственно депортированы. По его словам, Россия, имеющая опыт принудительного переселения народов, никогда не признается, что людей вывезли насильно.

Денисова 23 апреля сообщила, что РФ депортированных жителей Мариуполя отправила в Приморский край – за 8 тыс. км от родины. "Волонтеры из России сообщили мне, что 21 апреля в город Находка приехал поезд с 308 украинцами из Мариуполя – мамами с маленькими детьми, лицами с инвалидностью, студентами", – написала она.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил 23 апреля, что, по предварительным данным, оккупанты депортировали из страны около 500 тыс. человекПо данным президента, из этого числа около 5 тыс. – это дети.

Теги: Россия, Украина, Мариуполь, депортация, дети, омбудсмен, война России против Украины, родители
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