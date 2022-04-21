Возвращение депортированных в РФ украинцев будет еще одной войной – Подоляк

Подоляк заявил, что Россия, имеющая опыт принудительного переселения народов, никогда не признается, что украинцев вывезли насильно Фото: president.gov.ua

"Это тяжелая процедура, которая потребует, чтобы там были страны-посредники или международные организации, которые позволят нам вернуть людей. Хочу отметить, что это тоже будет война. После войны – война за то, чтобы забрать своих людей назад", – отметил Подоляк.

По его словам, Россия, имеющая опыт принудительного переселения народов, никогда не признается, что людей вывезли насильно.

"Они не скажут нам объективной информации, что, например, из 100 тыс. вывезенных из Мариуполя, Волновахи и других регионов Донецкой области только 5% хотели выехать в РФ, а остальные были насильственно депортированы", – считает советник главы ОПУ.

Он добавил, что российская пропаганда будет лгать всему миру, что люди добровольно захотели уехать из Украины и "им "комфортно" жить в Томске".

"Украинцы, проживавшие в красивых городах, имели возможность ездить по миру, строить карьеру, учиться в хороших учебных заведениях и выбрали в качестве места жительства эти разваленные, никому не нужные и никчемные города Российской Федерации?" –спросил Подоляк.

Он добавил, что Украине предстоит выяснить, кто выразил согласие на миграцию в РФ, а кого депортировали насильно. После этого будут составлены списки и переданы российской стороне. К перемещенным украинцам, по словам Подоляка, должны приехать представители международных организаций, с которыми граждане Украины могли бы общаться без страха.

"Это целая юридически выверенная процедура, чтобы мы их забрали обратно", – отметил Подоляк.

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