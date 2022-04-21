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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Возвращение депортированных в РФ украинцев будет еще одной войной – Подоляк

Подоляк заявил, что Россия, имеющая опыт принудительного переселения народов, никогда не признается, что украинцев вывезли насильно
Подоляк заявил, что Россия, имеющая опыт принудительного переселения народов, никогда не признается, что украинцев вывезли насильно
Фото: president.gov.ua

Россия будет препятствовать возвращению домой людей, которые были незаконно депортированы с временно оккупированных территорий Украины или из мест активных боевых действий. Об этом 21 апреля в эфире национального телемарафона сказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, сообщает пресс-служба ОПУ.

"Это тяжелая процедура, которая потребует, чтобы там были страны-посредники или международные организации, которые позволят нам вернуть людей. Хочу отметить, что это тоже будет война. После войны – война за то, чтобы забрать своих людей назад", – отметил Подоляк.

По его словам, Россия, имеющая опыт принудительного переселения народов, никогда не признается, что людей вывезли насильно.

"Они не скажут нам объективной информации, что, например, из 100 тыс. вывезенных из Мариуполя, Волновахи и других регионов Донецкой области только 5% хотели выехать в РФ, а остальные были насильственно депортированы", – считает советник главы ОПУ.

Он добавил, что российская пропаганда будет лгать всему миру, что люди добровольно захотели уехать из Украины и "им "комфортно" жить в Томске".

"Украинцы, проживавшие в красивых городах, имели возможность ездить по миру, строить карьеру, учиться в хороших учебных заведениях и выбрали в качестве места жительства эти разваленные, никому не нужные и никчемные города Российской Федерации?" –спросил Подоляк.

Он добавил, что Украине предстоит выяснить, кто выразил согласие на миграцию в РФ, а кого депортировали насильно. После этого будут составлены списки и переданы российской стороне. К перемещенным украинцам, по словам Подоляка, должны приехать представители международных организаций, с которыми граждане Украины могли бы общаться без страха.

"Это целая юридически выверенная процедура, чтобы мы их забрали обратно", – отметил Подоляк.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Первые автобусы с украинцами, которых оккупанты насильно забрали из их мест проживания, прошли границу РФ в Ростовской области 15 марта.

23 марта начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев заявил, что из Мариуполя "без участия украинской стороны были эвакуированы" в общей сложности 81 958 жителей и 26 граждан Вьетнама и Иордании, сообщил "Интерфакс".

9 апреля мэр Мариуполя Донецкой области Вадим Бойченко говорил, что оккупанты принудительно вывезли в РФ 31 тыс. жителей города.

О депортации в РФ жителей Изюма Харьковской области сообщал 4 апреля Генштаб Вооруженных сил Украины.

10 апреля украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщала, что российские оккупанты принудительно выдают свои паспорта депортированным на их территорию украинцам.

Президент Украины Владимир Зеленский 13 апреля заявил, что Евросоюз должен найти инструменты, чтобы остановить депортацию украинцев с временно оккупированных территорий в Россию.

Теги: Россия, Украина, депортация, российская пропаганда, украинцы, война России против Украины, Михаил Подоляк, российские оккупанты
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