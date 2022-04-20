Подоляк: Нет никакой РФ, это страна-изгой. Мы заберем оттуда всех украинцев, которых вывезли через фильтрационные лагеря

Подоляк: 90% людей, которых забрали в РФ, вынуждены были туда уехать, потому что гуманитарных коридоров в Украину не было Фото: ЕРА

"Есть информация, что всех граждан Украины, которых забирали через фильтрационные лагеря, они отправляли в какие-то отдаленные уголки России. Это очень похоже на то, что они делали в 1940-х годах, когда частично переселяли народы, которые были к Советскому Союзу не лояльны. Это такая традиция, технология, чтобы размыть нацию. То есть отправить их туда, где к ним будут относиться отвратительно, с ненавистью, чтобы унизить этих людей. Безусловно, 90% людей, которых они забрали в РФ, вынуждены были туда уехать, потому что гуманитарных коридоров в Украину не было. Люди убегали от их обстрелов, а потом у них уже не было возможности вернуться – забирали деньги, телефоны, раздевали, проверяли, смотрели татуировки", – отметил Подоляк.

Он подчеркнул, что в России больше невозможно будет нормально жить.

"Мы всех заберем. Это не вопрос. Мы заберем всех своих граждан, все наши вернутся в Украину. Нет никакой РФ – это страна, которая уже навсегда будет страной-изгоем. Точка. Там нельзя будет жить, делать карьеру, учиться. Паспорт РФ будет очень плохим: он не позволит людям комфортно чувствовать себя в цивилизованном мире. Наши граждане точно из совершенно иного ценностного измерения. Им не нужна РФ, они там не будут находиться, не выживут просто! Потому что наши ценности – это ценности свободы, а у них ценности – это ценности лагеря и вертухаев!" – сказал Подоляк.