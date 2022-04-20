Подоляк: Нет никакой РФ, это страна-изгой. Мы заберем оттуда всех украинцев, которых вывезли через фильтрационные лагеря

"Есть информация, что всех граждан Украины, которых забирали через фильтрационные лагеря, они отправляли в какие-то отдаленные уголки России. Это очень похоже на то, что они делали в 1940-х годах, когда частично переселяли народы, которые были к Советскому Союзу не лояльны. Это такая традиция, технология, чтобы размыть нацию. То есть отправить их туда, где к ним будут относиться отвратительно, с ненавистью, чтобы унизить этих людей. Безусловно, 90% людей, которых они забрали в РФ, вынуждены были туда уехать, потому что гуманитарных коридоров в Украину не было. Люди убегали от их обстрелов, а потом у них уже не было возможности вернуться – забирали деньги, телефоны, раздевали, проверяли, смотрели татуировки", – отметил Подоляк.
Он подчеркнул, что в России больше невозможно будет нормально жить.
"Мы всех заберем. Это не вопрос. Мы заберем всех своих граждан, все наши вернутся в Украину. Нет никакой РФ – это страна, которая уже навсегда будет страной-изгоем. Точка. Там нельзя будет жить, делать карьеру, учиться. Паспорт РФ будет очень плохим: он не позволит людям комфортно чувствовать себя в цивилизованном мире. Наши граждане точно из совершенно иного ценностного измерения. Им не нужна РФ, они там не будут находиться, не выживут просто! Потому что наши ценности – это ценности свободы, а у них ценности – это ценности лагеря и вертухаев!" – сказал Подоляк.
Первые автобусы с украинцами, которых оккупанты насильно забрали из мест их проживания, прошли границу РФ в Ростовской области 15 марта.
18 марта основатель издания "ГОРДОН", телеведущий Дмитрий Гордон заявлял, что украинские беженцы, которые выезжают в РФ по гуманитарным коридорам, организованным оккупационными войсками, оказываются в фильтрационных лагерях.
"Украинцы, которые выходят по гуманитарным коридорам, организованным властями России, – большинство из них проходят через тяжелое испытание и оказываются в так называемых фильтрационных лагерях... У нас есть много информации о том, что жители Мариуполя, в частности, выходя по гуманитарным коридорам, организованным властями России, оказались в этих фильтрационных лагерях в большом количестве, где их пытают, над ними издеваются. И дальнейшая их судьба покрыта мраком", – объяснил Гордон.
19 марта эту информацию подтвердил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. "Такое ощущение, что россияне действительно решили доказать нацистам, что могут повторить. Каждое их преступление. Теперь логично дошли до гастарбайтеров", – написал он.
10 апреля украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщала, что российские оккупанты принудительно выдают свои паспорта депортированным на территорию РФ украинцам.