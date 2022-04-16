Российские госСМИ сообщили о вывозе из Изюма 100 украинцев

Сообщается, что людей отправят в Белгородскую область.
О том, что в оккупированном Изюме российские захватчики проводят "фильтрационные мероприятия", а жителей насильно вывозят в РФ, 4 апреля сообщал Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщала, что в России депортированным украинцам принудительно выдают российские паспорта.
В сводках Генштаба и областных властей Изюм давно называют самой горячей точкой в области.
России заявили о "взятии" Изюма еще 24 марта, глава облгосадминистрации Олег Синегубов эту информацию опроверг.
29 марта начальник управления молодежи, спорта и имиджевых проектов Изюмского горсовета Максим Стрельник сообщил, что в городе осталось около 20 тыс. человек и бои за Изюм продолжаются.
О захвате Изюма оккупантами Стрельник проинформировал 1 апреля.
Заместитель мэра Изюма Владимир Мацокин писал 13 апреля, что в городе осталось не менее 15 тыс. человек, причем "термин "гуманитарная катастрофа" уже не отображает ужаса ситуации": уже больше месяца нет воды, света, газа, тепла, люди живут в разрушенных домах без окон и дверей, без лекарств, продуктов, гуманитарной помощи и надежды на эвакуацию.
16 апреля в Генштабе сообщили, что РФ сосредоточила возле Изюма более 20 батальонных тактических групп.