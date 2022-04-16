Российские госСМИ сообщили о вывозе из Изюма 100 украинцев

По данным местных властей, в оккупированном Изюме – гуманитарная катастрофа Фото: Volodymyr Matsokin / Facebook

Сообщается, что людей отправят в Белгородскую область.

О том, что в оккупированном Изюме российские захватчики проводят "фильтрационные мероприятия", а жителей насильно вывозят в РФ, 4 апреля сообщал Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщала, что в России депортированным украинцам принудительно выдают российские паспорта.