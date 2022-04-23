Российские оккупанты отправили принудительно депортированных мариупольцев за 8 тыс. км от дома – Денисова

"Принудительно депортированных граждан Украины из Мариуполя РФ отправила в Приморский край – за 8 тыс. км от Родины. Волонтеры из России сообщили мне, что 21 апреля в город Находка приехал поезд с 308 украинцами из Мариуполя – мамами с маленькими детьми, лицами с инвалидностью, студентами", – написала она.
По данным омбудсмена, "из прибытия поезда сделали спектакль для российских СМИ – встречу с моряками в парадной форме, спасателями и представителями местной администрации".
"После верификации мариупольцев автобусами отправили в пункт временного размещения во Врангеле. Депортированных ожидает изготовление новых документов на замену украинских и поиск работы. Оккупанты РФ обещают в будущем выплатить "подъемные" 10 тыс. руб. (около 3 тыс. грн. – "ГОРДОН")", – объяснила Денисова.
Она заявила, что страна-оккупант РФ грубо нарушает нормы международного права, запрещающие принудительное переселение или депортацию лиц с оккупированной территории.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
9 апреля мэр Мариуполя Донецкой области Вадим Бойченко говорил, что оккупанты принудительно вывезли в РФ 31 тыс. жителей города.
21 апреля советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщал, что из 100 тыс. жителей, вывезенных оккупантами из Мариуполя, Волновахи и других регионов Донецкой области, только 5% хотели выехать в РФ, а остальные были насильственно депортированы. По его словам, Россия, имеющая опыт принудительного переселения народов, никогда не признается, что людей вывезли насильно.