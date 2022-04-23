Российские оккупанты отправили принудительно депортированных мариупольцев за 8 тыс. км от дома – Денисова

"Принудительно депортированных граждан Украины из Мариуполя РФ отправила в Приморский край – за 8 тыс. км от Родины. Волонтеры из России сообщили мне, что 21 апреля в город Находка приехал поезд с 308 украинцами из Мариуполя – мамами с маленькими детьми, лицами с инвалидностью, студентами", – написала она.

По данным омбудсмена, "из прибытия поезда сделали спектакль для российских СМИ – встречу с моряками в парадной форме, спасателями и представителями местной администрации".

"После верификации мариупольцев автобусами отправили в пункт временного размещения во Врангеле. Депортированных ожидает изготовление новых документов на замену украинских и поиск работы. Оккупанты РФ обещают в будущем выплатить "подъемные" 10 тыс. руб. (около 3 тыс. грн. – "ГОРДОН")", – объяснила Денисова.

Она заявила, что страна-оккупант РФ грубо нарушает нормы международного права, запрещающие принудительное переселение или депортацию лиц с оккупированной территории.

Война России против Украины. Главное (обновляется)