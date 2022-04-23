23 апреля есть вероятность эвакуировать из Мариуполя гражданских лиц – Верещук

Верещук – мариупольцам: Мы с вами должны пробовать столько раз, сколько нужно, пока не получится Фото: Ірина Верещук / Facebook

"Обращаюсь к нашим гражданским, которые ждут эвакуации из Мариуполя. Есть вероятность, что завтра мы сможем открыть гуманитарный коридор из Мариуполя. Точка сбора та же – на кольце возле торгового центра "Порт-Сити". Время сбора – в 10.00", – написала она.

Вице-премьер Украины предупредила, что жителям Мариуполя нужно следить утром за официальными сообщениями.

"Если все хорошо, я дам подтверждение. Пишу вам сейчас, вечером, чтобы, если завтра утром удастся пробить коридор, вы были немного настроены и подготовлены. Понимаю, как вам тяжело. Столько раз срывались коридоры. Но мы с вами должны пробовать столько раз, сколько нужно, пока не получится", – объяснила Верещук.

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"Порт-Сити" находится в нескольких километрах на запад от завода "Азовсталь", в промзоне которого скрывается часть жителей Мариуполя.