23 апреля есть вероятность эвакуировать из Мариуполя гражданских лиц – Верещук

"Обращаюсь к нашим гражданским, которые ждут эвакуации из Мариуполя. Есть вероятность, что завтра мы сможем открыть гуманитарный коридор из Мариуполя. Точка сбора та же – на кольце возле торгового центра "Порт-Сити". Время сбора – в 10.00", – написала она.
Вице-премьер Украины предупредила, что жителям Мариуполя нужно следить утром за официальными сообщениями.
"Если все хорошо, я дам подтверждение. Пишу вам сейчас, вечером, чтобы, если завтра утром удастся пробить коридор, вы были немного настроены и подготовлены. Понимаю, как вам тяжело. Столько раз срывались коридоры. Но мы с вами должны пробовать столько раз, сколько нужно, пока не получится", – объяснила Верещук.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
"Порт-Сити" находится в нескольких километрах на запад от завода "Азовсталь", в промзоне которого скрывается часть жителей Мариуполя.
Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря. Бои за Мариуполь идут с 24 февраля, когда началось масштабное вторжение российских войск в Украину. Оккупанты не смогли взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы, обстреливать из артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня. Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла, связи и продуктов. Эвакуация мирных жителей из города фактически заблокирована оккупантами.
21 апреля президент Украины Владимир Зеленский сказал, что большую часть города россияне "давно захватили". В Мариуполе, по его информации, остаются заблокированными около 120 тыс. мирных жителей.
21 апреля президент РФ Владимир Путин приказал министру обороны РФ Сергею Шойгу отменить штурм промзоны завода "Азовсталь", где укрываются украинские военные и мирные жители. Глава Кремля заявил, что "не нужно лезть в эти катакомбы и ползать там под землей, по этим промышленным объектам", а нужно "заблокировать так, чтобы муха не пролетела". При этом сам Шойгу отчитался перед Путиным о якобы "освобождении" Мариуполя, несмотря на то, что российские войска так и не взяли "Азовсталь".
В тот же день после заявления Путина оккупанты продолжили штурм "Азовстали".
По данным украинской военной разведки, РФ планирует привлечь к штурму "Азовстали" Росгвардию и ФСБ.