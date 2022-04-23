ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

23 апреля есть вероятность эвакуировать из Мариуполя гражданских лиц – Верещук

Верещук мариупольцам: Мы с вами должны пробовать столько раз, сколько нужно, пока не получится
Верещук – мариупольцам: Мы с вами должны пробовать столько раз, сколько нужно, пока не получится
Фото: Ірина Верещук / Facebook

Для гражданских лиц, которые в Мариуполе ожидают эвакуации, 23 апреля могут открыть гуманитарный коридор. Об этом 22 апреля сообщила в Telegram вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

"Обращаюсь к нашим гражданским, которые ждут эвакуации из Мариуполя. Есть вероятность, что завтра мы сможем открыть гуманитарный коридор из Мариуполя. Точка сбора та же – на кольце возле торгового центра "Порт-Сити". Время сбора – в 10.00", – написала она.

Вице-премьер Украины предупредила, что жителям Мариуполя нужно следить утром за официальными сообщениями.

"Если все хорошо, я дам подтверждение. Пишу вам сейчас, вечером, чтобы, если завтра утром удастся пробить коридор, вы были немного настроены и подготовлены. Понимаю, как вам тяжело. Столько раз срывались коридоры. Но мы с вами должны пробовать столько раз, сколько нужно, пока не получится", – объяснила Верещук.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

"Порт-Сити" находится в нескольких километрах на запад от завода "Азовсталь", в промзоне которого скрывается часть жителей Мариуполя.

Контекст:

Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря. Бои за Мариуполь идут с 24 февраля, когда началось масштабное вторжение российских войск в Украину. Оккупанты не смогли взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы, обстреливать из артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня. Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла, связи и продуктов. Эвакуация мирных жителей из города фактически заблокирована оккупантами.

21 апреля президент Украины Владимир Зеленский сказал, что большую часть города россияне "давно захватили". В Мариуполе, по его информации, остаются заблокированными около 120 тыс. мирных жителей.

21 апреля президент РФ Владимир Путин приказал министру обороны РФ Сергею Шойгу отменить штурм промзоны завода "Азовсталь", где укрываются украинские военные и мирные жители. Глава Кремля заявил, что "не нужно лезть в эти катакомбы и ползать там под землей, по этим промышленным объектам", а нужно "заблокировать так, чтобы муха не пролетела". При этом сам Шойгу отчитался перед Путиным о якобы "освобождении" Мариуполя, несмотря на то, что российские войска так и не взяли "Азовсталь".

В тот же день после заявления Путина оккупанты продолжили штурм "Азовстали".

По данным украинской военной разведки, РФ планирует привлечь к штурму "Азовстали" Росгвардию и ФСБ.

Теги: война, Мариуполь, эвакуация, гуманитарный коридор, вторжение, Ирина Верещук, война России против Украины, вице-премьер
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Все, кто разъехался, первое время общались". Дорофеева рассказала, как изменилось ее общение с Потапом
  "Все, кто разъехался, первое время общались". Дорофеева рассказала, как изменилось ее общение с Потапом
"Скучаю". Хименес-Браво перестал скрывать лицо своей возлюбленной, с которой его разлучила война
"Скучаю". Хименес-Браво перестал скрывать лицо своей возлюбленной, с которой его разлучила война
  Slavia: Те, кто пел на русском языке, могут забыть в Украине о своем прежнем репертуаре, пусть работают над украинскими песнями
  Slavia: Те, кто пел на русском языке, могут забыть в Украине о своем прежнем репертуаре, пусть работают над украинскими песнями
Полякова в интервью Собчак рассказала, будет ли петь на русском языке после войны
Полякова в интервью Собчак рассказала, будет ли петь на русском языке после войны
  "Это был мой первый визит, и я чувствовал себя очень желанным гостем". Ширан выпустил клип, который был снят в Киеве до войны. Видео
  "Это был мой первый визит, и я чувствовал себя очень желанным гостем". Ширан выпустил клип, который был снят в Киеве до войны. Видео
  "Пропаганда выела ему мозг". Tarabarova рассказала, как проживающий в России родственник отреагировал на нападение РФ на Украину
  "Пропаганда выела ему мозг". Tarabarova рассказала, как проживающий в России родственник отреагировал на нападение РФ на Украину
"Миллионы украинцев теряют дома, вынуждены покидать Родину". Галкин передаст гонорар от концертов в Израиле украинским беженцам
"Миллионы украинцев теряют дома, вынуждены покидать Родину". Галкин передаст гонорар от концертов в Израиле украинским беженцам
"Похоронить по-человечески было невозможно". Могилевская сообщила, что российские оккупанты убили в Мариуполе ее дядю
"Похоронить по-человечески было невозможно". Могилевская сообщила, что российские оккупанты убили в Мариуполе ее дядю
  "Слава защитникам Мариуполя. Вся Украина с вами". Группа "Океан Ельзи" презентовала песню "Місто Марії". Аудио
  "Слава защитникам Мариуполя. Вся Украина с вами". Группа "Океан Ельзи" презентовала песню "Місто Марії". Аудио
  Melovin: Киркоров – человек преклонного возраста, он понимает, что строить карьеру в Европе ему уже нет смысла, поэтому и молчит
  Melovin: Киркоров – человек преклонного возраста, он понимает, что строить карьеру в Европе ему уже нет смысла, поэтому и молчит
  "Эта песня – о воспоминаниях и о семейном тепле". alyona alyona и Jerry Heil записали мощный трек "Рідні мої". Видео
  "Эта песня – о воспоминаниях и о семейном тепле". alyona alyona и Jerry Heil записали мощный трек "Рідні мої". Видео
  Организаторы отменили концерт группы ДДТ в РФ. Ранее музыканты отказались выступать в зале с "огромной буквой Z"
  Организаторы отменили концерт группы ДДТ в РФ. Ранее музыканты отказались выступать в зале с "огромной буквой Z"
  Астафьева: Русские, которые приходят в мою страну, рушат школы, убивают детей, бомбят онкоцентры – таких я готова сама убивать
  Астафьева: Русские, которые приходят в мою страну, рушат школы, убивают детей, бомбят онкоцентры – таких я готова сама убивать
"Путинская проститутка исчезнет вместе с царем", "Один хирург на семью". В сети обсуждают изменения во внешности Кабаевой. Фото до и после
"Путинская проститутка исчезнет вместе с царем", "Один хирург на семью". В сети обсуждают изменения во внешности Кабаевой. Фото до и после
"Россия совершает геноцид против украинцев". Каменских отрыла церемонию Latin American Music Awards в США и выступила в поддержку Украины
"Россия совершает геноцид против украинцев". Каменских отрыла церемонию Latin American Music Awards в США и выступила в поддержку Украины
  UA So Beautiful. "Океан Ельзи" посвятил кавер-версию песни Джо Кокера Украине. Видео
  UA So Beautiful. "Океан Ельзи" посвятил кавер-версию песни Джо Кокера Украине. Видео
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Скабеева понимает, что это пророчество". Коля Серга показал ролик о будущем России, который "зацепил" кремлевскую пропагандистку (210650)
2
"Лучше бы он тявкал, как пайеточный петух Басков, чем вот так высрался". Ефросинина высказалась о Киркорове (74579)
3
"Киевляне, как вы там? Движ есть или только концерты в поддержку Украины?" Сын Повалий заявил, что ищет работу, находясь за границей (47794)
4
"Пусть мертвые дети из Мариуполя приходят к вам во снах!", "Позорище и стыд". Лолита возмутила сеть новым постом (28115)
5
"Путинская проститутка исчезнет вместе с царем", "Один хирург на семью". В сети обсуждают изменения во внешности Кабаевой. Фото до и после (24256)
6
"Это ее иголка в яйце". Ефросинина назвала уязвимое место Собчак, которое привело к краху ее личности (21377)
7
"В России считают – раз мы у них поем, значит, мы их люди". Кикабидзе высказался о "врагах России" и поддержавшей Путина Канделаки (13728)
8
"Прилипала, банный лист на жопе". Ефросинина рассказала, как Киркоров упрашивал Зеленского давать ему роли (12524)
 
 
 
 