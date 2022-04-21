Путин приказал отменить штурм "Азовстали" в Мариуполе. Видео

"Предлагаемый штурм промышленной зоны считаю нецелесообразным. Приказываю отменить", – заявил он.

По его словам "не нужно лезть в эти катакомбы и ползать там под землей по этим промышленным объектам".

"Заблокируйте эту промышленную зону так, чтобы муха не пролетела. Предложите еще раз всем, кто до сих пор не сложил оружия, сделать это. Российская сторона гарантирует им жизнь и достойное обращение с ними в соответствии с соответствующими международно-правовыми актами. Всем, кто ранен, будет оказана квалифицированная медицинская помощь", – сказал он.

При этом сам Шойгу отчитался перед Путиным о якобы "освобождении" Мариуполя, несмотря на то, что российские войска так и не взяли "Азовсталь".

На территории "Азовстали" находятся защитники Маруполя – бойцы полка "Азов" и морпехи, – а также мирные жители, которые укрылись там от бомбардировок российской армии. Горсовет Мариуполя 18 апреля сообщал, что в подземельных катакомбах "Азовстали" находятся около тысячи гражданских.

Война России против Украины. Главное (обновляется)