Большая часть Мариуполя давно захвачена РФ, но есть часть города, где остаются украинские военные – Зеленский

Трансляция брифинга велась на странице Офиса президента Украины в Facebook.
"Ситуация, вы знаете, сложная, ситуация плохая. Со вчерашнего дня, мы считаем, она практически не изменилась. Заблокированы несколько тысяч человек – наших военных и гражданских людей, которые находятся рядом с ними (женщины, дети в основном там)", – сказал Зеленский о ответ на вопрос о заявлении Шойгу.
По словам президента, сейчас в Мариуполе заблокировано около 120 тыс. мирных жителей. Украина постоянно работает над открытием гуманитарных коридоров для вывоза этих людей, сказал он.
"И постоянно кого-то удается вывезти. В последнее время россияне блокируют этот процесс. Было предложение об обмене хотя бы раненых людей на раненых. Я знаю, что такие сигналы РФ получила. Также наши военные, в том числе "Азов", знают об этом, потому что мы на контакте с нашими парнями ежедневно. [...] Мне неизвестно, что сообщил министр обороны РФ. Я знаю, что большую часть Мариуполя они давно захватили. Мы знаем об этом прекрасно. Есть часть нашего города, где находятся наши военнослужащие, которые там остались. Пока они там остаются", – добавил он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря. Бои за Мариуполь идут с 24 февраля, когда началось масштабное вторжение российских войск в Украину. Оккупанты не смогли взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы, обстреливать из артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня. Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла, связи и продуктов.
Около трех недель – до 14 марта – эвакуация из города не проводилась из-за постоянных обстрелов со стороны россиян. Затем у жителей появилась возможность покинуть город по специальному коридору, но только на частном транспорте. 12 апреля глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщил, что этот способ россияне также заблокировали.
6 апреля горсовет Мариуполя сообщил, что в городе начали работать российские мобильные крематории, чтобы "уничтожить любые свидетельства преступлений своей армии".
Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщала, что около 1 тыс. гражданских лиц и 500 раненых военных находятся в бомбоубежищах "Азовстали". Она потребовала открыть гуманитарный коридор для этих людей.