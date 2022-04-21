"Ситуация перешла критическую черту". Командир морпехов с "Азовстали" просит гумкоридоры для гражданских

"Это работа дипломатов, это работа господина президента, это работа международного сообщества. Надо кричать! Просто словами поддержки и глубокими вздохами ситуацию уже не спасти. Она перешла критическую черту. Должно быть всем стыдно, начиная от [президента США Джо] Байдена, призывающего мир к демократии и человечности, и до последнего политика, который ложится спать в теплую, чистую постель, вдоволь ест и пьет воду, за то, что здесь дети находятся более 50 суток в условиях полной изоляции", – заявил Волынский.
Морпех надеется, что мировые лидеры найдут правильную платформу и пути решения ситуации.
Военный сообщил, что артиллерийские обстрелы завода продолжаются по 7–10 часов в сутки. За ними следуют попытки российских военных взять "Азовсталь" штурмом. Для этого, по словам Волынского, оккупационные силы создают большие группы по 100 человек с поддержкой БТР и танков.
"Противник имеет в десятки раз большую численность группировки, полностью контролирует небо, бомбит нас бомбами, например такими, как ФАБ-3000. Остаются воронки там по 20 метров в глубину в земле. Постоянно используется артиллерия разных калибров, в том числе ракеты, в том числе базирующаяся на море артиллерия", – сказал Волынский.
Он добавил, что на заводе находятся более полутысячи раненых военнослужащих, сотни гражданских лиц, в том числе дети и женщины.
"Еды нет, воды нет, медикаментов нет… В подвальных и полуподвальных помещениях из-за сырости не заживают раны, ребята гниют… Такая ситуация", – объясняет Волынский.
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На территории "Азовстали" находятся защитники Мариуполя – бойцы полка "Азов" и морпехи, – а также мирные жители, которые укрылись там от бомбардировок российской армии. Горсовет Мариуполя 18 апреля сообщал, что в подземельных катакомбах "Азовстали" находятся около тысячи гражданских.
21 апреля президент России Владимир Путин приказал министру обороны Сергею Шойгу отменить штурм промзоны завода "Азовсталь". По его словам, штурм нецелесообразен.
Однако главный редактор издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов сообщил, что, несмотря на приказ Путина, оккупационные войска продолжают штурм завода "Азовсталь".