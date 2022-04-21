"Ситуация перешла критическую черту". Командир морпехов с "Азовстали" просит гумкоридоры для гражданских

"Это работа дипломатов, это работа господина президента, это работа международного сообщества. Надо кричать! Просто словами поддержки и глубокими вздохами ситуацию уже не спасти. Она перешла критическую черту. Должно быть всем стыдно, начиная от [президента США Джо] Байдена, призывающего мир к демократии и человечности, и до последнего политика, который ложится спать в теплую, чистую постель, вдоволь ест и пьет воду, за то, что здесь дети находятся более 50 суток в условиях полной изоляции", – заявил Волынский.

Морпех надеется, что мировые лидеры найдут правильную платформу и пути решения ситуации.

Военный сообщил, что артиллерийские обстрелы завода продолжаются по 7–10 часов в сутки. За ними следуют попытки российских военных взять "Азовсталь" штурмом. Для этого, по словам Волынского, оккупационные силы создают большие группы по 100 человек с поддержкой БТР и танков.

"Противник имеет в десятки раз большую численность группировки, полностью контролирует небо, бомбит нас бомбами, например такими, как ФАБ-3000. Остаются воронки там по 20 метров в глубину в земле. Постоянно используется артиллерия разных калибров, в том числе ракеты, в том числе базирующаяся на море артиллерия", – сказал Волынский.

Он добавил, что на заводе находятся более полутысячи раненых военнослужащих, сотни гражданских лиц, в том числе дети и женщины.

"Еды нет, воды нет, медикаментов нет… В подвальных и полуподвальных помещениях из-за сырости не заживают раны, ребята гниют… Такая ситуация", – объясняет Волынский.

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