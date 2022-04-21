Оккупанты, несмотря на приказ Путина, продолжают штурм "Азовстали" – Бутусов

Президент РФ Владимир Путин 21 апреля приказал министру обороны РФ Сергею Шойгу отменить штурм промзоны завода "Азовсталь". На постановочном видео глава Кремля сказал, что "не нужно лезть в эти катакомбы и ползать там под землей, по этим промышленным объектам". При этом сам Шойгу отчитался перед Путиным о якобы "освобождении" Мариуполя, несмотря на то, что российские войска так и не взяли "Азовсталь".

"Российские войска продолжают штурм "Азовстали" – это последний рубеж обороны защитников Мариуполя. При всей лжи Путина, артиллерия и авиация наносят удары, российская пехота и танки штурмуют наши позиции со всех сторон. Все постройки полностью уничтожаются, – написал Бутусов. – Российские подразделения продвигаются в сплошных развалинах, бои идут уже на территории "Азовстали". Украинцы сражаются на последнем рубеже, отступать оттуда уже некуда".

На территории "Азовстали" находятся защитники Мариуполя – бойцы полка "Азов" и морпехи, – а также мирные жители, которые укрылись там от бомбардировок российской армии. Горсовет Мариуполя 18 апреля сообщал, что в подземных катакомбах "Азовстали" находятся около тысячи гражданских.

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