В Мариуполь перебросили подразделения оккупантов, которые совершали зверства в Буче – "Азов"

Защитники Мариуполя обнаружили в городе вражескую военную технику, в том числе российские танки с отметкой V.

"Это значит, что в город были переброшены подразделения оккупантов, которые совершали зверства в Буче: убивали, насиловали, мучили гражданское население. Прямо сейчас путинская орда продолжает сокрушительный беспредел в разрушенном дотла городе, где до сих пор остается около 100 тыс. населения", – отметили в "Азове".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

2 апреля стало известно, что вся Киевская область освобождена от российских оккупантов. В населенных пунктах региона найдены сотни убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками.

По данным на 12 апреля, среди убитых россиянами в Киевской области насчитывалось 403 мирных жителя Бучи.