Оккупанты 20 апреля обстреляли восемь населенных пунктов Донецкой области, есть погибший и пострадавшие – МВД

Речь идет о Мариуполе, Авдеевке, Марьинке, Селидово, Великой Новоселке, Комаре, Очеретино и Сухой Балке.

"В результате российских ударов погибли двое мирных жителей, еще восемь ранены, среди них – ребенок. Разрушениям подверглись по меньшей мере 23 гражданских объекта – жилые дома, школа, фабрика, коммуникации... Враг обстреливал мирное население ракетами из реактивных систем залпового огня "Град", танков, тяжелой артиллерии", – говорится в сообщении.

Правоохранители открыли уголовные производства по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны) и ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).

Война России против Украины. Главное (обновляется)



