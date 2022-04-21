В Краматорске задержана женщина, которая передавала российским оккупантам информацию о ВСУ – Офис генпрокурора

Подозреваемая была арестована с правом выйти под залог Фото: depositphotos.com

"По данным следствия, в апреле 2022 года подозреваемая добровольно сотрудничала с российскими оккупантами. Она передавала представителю вражеской армии через мессенджер Telegram фото с информацией об объектах инфраструктуры и позициях Вооруженных сил Украины на территории Краматорска. То есть фактически корректировала действия представителей государства-оккупанта по обстрелам города", – говорится в сообщении.

Женщину задержали. Ей сообщили о подозрении в госизмене, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины). Она арестована с возможностью выйти под залог.

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