Оккупанты за сутки обстреляли на Донбассе 17 населенных пунктов – полиция

Оккупанты обстреляли 17 населенных пунктов Донецкой области – Мариуполь, Авдеевку, Угледар, Лиман, Краматорск, Марьинку, Красногоровку, Большую Новоселку, Новгородское, Нью-Йорк, Луганское, Шандриголовое, Никольское, Торское, Заречное, Раздольное, Берестово. В результате обстрелов есть погибшие и раненые, в том числе ребенок.

"Разрушения получили гражданские объекты – жилые дома, церковь, учебное заведение, коммунальная инфраструктура, административные здания", – отметили в релизе.

Правоохранители открыли уголовные производства по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) и ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В начале апреля северные области Украины были освобождены от российских оккупантов. По информации Генштаба ВСУ, Россия перегруппировывает свои войска и сосредоточивает усилия на подготовке наступления на востоке Украины, цель – оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей.

18 апреля в Минобороны Украины заявили, что российские оккупационные войска завершили перегруппировку подразделений для наступления в восточной операционной зоне Украины. Оккупанты "завершают создание наступательной группировки", отметил представитель оборонного ведомства Украины Александр Мотузяник.

В тот же день Генштаб ВСУ сообщил о "признаках начала наступательной операции" на востоке. Россиянам удалось захватить город Кременная в Луганской области и, по информации секретаря СНБО Алексея Данилова, "еще один небольшой город".