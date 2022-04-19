Посол Великобритании о новом наступлении РФ: Украина борется за право жить

"Битва за Донбасс началась. Украина не борется за территорию с Россией. Украина борется за право мирно жить на своей территории. Украина борется за право жить", – подчеркнула Симмонс.

The battle for #Donbas has begun. #Ukraine is not fighting to take territory from * . Ukraine is fighting for the right to live peacefully in their own territory. Ukraine is fighting for the right to live. — Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) April 19, 2022

Российские оккупанты утром 18 апреля попытались начать активную фазу наступления и прорвать украинскую оборону на востоке страны. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

Война России против Украины. Главное (обновляется)