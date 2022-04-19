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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Посол Великобритании о новом наступлении РФ: Украина борется за право жить

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Симмонс: Битва за Донбасс началась
Симмонс: Битва за Донбасс началась
Фото: Melinda Simmons / Twitter

Посол Великобритании в Киеве Мелинда Симмонс назвала новое наступление российской оккупационной армии на Донбассе битвой Украины за существование страны. Об этом она написала в Twitter 19 апреля.

"Битва за Донбасс началась. Украина не борется за территорию с Россией. Украина борется за право мирно жить на своей территории. Украина борется за право жить", – подчеркнула Симмонс.

Российские оккупанты утром 18 апреля попытались начать активную фазу наступления и прорвать украинскую оборону на востоке страны. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В начале апреля северные области Украины были освобождены от российских оккупантов. По информации Генштаба ВСУ, Россия перегруппировывает свои войска и сосредоточивает усилия на подготовке наступления на востоке Украины, цель – оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей.

18 апреля в Минобороны Украины заявили, что российские оккупационные войска завершили перегруппировку подразделений для наступления в восточной операционной зоне Украины. Оккупанты "завершают создание наступательной группировки", отметил представитель оборонного ведомства Украины Александр Мотузяник.

В тот же день Генштаб ВСУ сообщил о "признаках начала наступательной операции" на востоке. Россиянам удалось захватить город Кременная в Луганской области и, по информации секретаря СНБО Алексея Данилова, "еще один небольшой город".

Теги: Россия, Украина, Великобритания, Донбасс, наступление, война России против Украины, Мелинда Симмонс
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