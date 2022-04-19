Посол Великобритании о новом наступлении РФ: Украина борется за право жить

"Битва за Донбасс началась. Украина не борется за территорию с Россией. Украина борется за право мирно жить на своей территории. Украина борется за право жить", – подчеркнула Симмонс.
The battle for #Donbas has begun. #Ukraine is not fighting to take territory from * . Ukraine is fighting for the right to live peacefully in their own territory. Ukraine is fighting for the right to live.— Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) April 19, 2022
Российские оккупанты утром 18 апреля попытались начать активную фазу наступления и прорвать украинскую оборону на востоке страны. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В начале апреля северные области Украины были освобождены от российских оккупантов. По информации Генштаба ВСУ, Россия перегруппировывает свои войска и сосредоточивает усилия на подготовке наступления на востоке Украины, цель – оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей.
18 апреля в Минобороны Украины заявили, что российские оккупационные войска завершили перегруппировку подразделений для наступления в восточной операционной зоне Украины. Оккупанты "завершают создание наступательной группировки", отметил представитель оборонного ведомства Украины Александр Мотузяник.
В тот же день Генштаб ВСУ сообщил о "признаках начала наступательной операции" на востоке. Россиянам удалось захватить город Кременная в Луганской области и, по информации секретаря СНБО Алексея Данилова, "еще один небольшой город".