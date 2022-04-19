Кадры из Бучи и Ирпеня, обстрел мирных жителей Краматорска бросают тень на усилия в мирных переговорах Украины и РФ – Эрдоган

Достижение перемирия, а затем прочного мира между Украиной и РФ "станет одним из лучших дел, сделанных во имя человечества", отметил Эрдоган Фото: tccb.gov.tr

Об этом 18 апреля во время выступления перед главами иностранных диппредставительств заявил президент Турции Реджеп Эрдоган, его цитирует "Анадолу".

По словам Эрдогана, достижение перемирия, а затем прочного мира между Украиной и РФ "станет одним из лучших дел, сделанных во имя человечества".

Президент Турции отметил, что стороны "добились ощутимого прогресса в переговорах", однако "кадры из Бучи и Ирпеня [под Киевом], использование в качестве мишени мирных жителей Краматорска (Донецкая область. – "ГОРДОН") бросают тень" на усилия Анкары.

В то же время Эрдоган уверен, что мирное решение войны между странами может быть найдено путем диалога и на основе сохранения территориальной целостности и суверенитета Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил 16 апреля, что переговоры с Россией о прекращении войны зашли в тупик после того, как стало известно о зверствах российских военных в ранее оккупированных населенных пунктах Киевской области, в частности Буче и Бородянке. По его словам, уничтожение украинских военных в Мариуполе может окончательно поставить точку в любых переговорах с РФ.

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