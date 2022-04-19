Кадры из Бучи и Ирпеня, обстрел мирных жителей Краматорска бросают тень на усилия в мирных переговорах Украины и РФ – Эрдоган

Об этом 18 апреля во время выступления перед главами иностранных диппредставительств заявил президент Турции Реджеп Эрдоган, его цитирует "Анадолу".
По словам Эрдогана, достижение перемирия, а затем прочного мира между Украиной и РФ "станет одним из лучших дел, сделанных во имя человечества".
Президент Турции отметил, что стороны "добились ощутимого прогресса в переговорах", однако "кадры из Бучи и Ирпеня [под Киевом], использование в качестве мишени мирных жителей Краматорска (Донецкая область. – "ГОРДОН") бросают тень" на усилия Анкары.
В то же время Эрдоган уверен, что мирное решение войны между странами может быть найдено путем диалога и на основе сохранения территориальной целостности и суверенитета Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил 16 апреля, что переговоры с Россией о прекращении войны зашли в тупик после того, как стало известно о зверствах российских военных в ранее оккупированных населенных пунктах Киевской области, в частности Буче и Бородянке. По его словам, уничтожение украинских военных в Мариуполе может окончательно поставить точку в любых переговорах с РФ.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После масштабного вторжения России в Украину делегации двух стран провели ряд переговоров в очном формате и по видеосвязи.
По словам Зеленского, приоритеты Украины на переговорах с Россией следующие: завершение войны, гарантии безопасности, суверенитет, восстановление территориальной целостности. Требования "денацификации" и "демилитаризации" Украина обсуждать не собирается, заявил он 27 марта.
Президент также уточнил, что ближайшей целью Украины в войне должно быть возвращение под контроль территорий по состоянию на 23 февраля, потому что "заставить Россию полностью освободить территорию невозможно", и уже после этого обсуждать вопросы Донбасса и Крыма.
После очередного раунда переговоров с РФ 29 марта в Стамбуле (Турция) Украина официально предложила подписать договор о международных гарантиях безопасности. Проект договора предполагает, что в случае нападения на Украину ряд стран-гарантов предоставляют военную помощь, вооружения и закрытие воздушного пространства, а Украина обязуется не размещать на своей территории иностранные военные базы и не вступать в военно-политические союзы, сообщал член делегации Александр Чалый.
Зеленский пояснял, что Украина по-прежнему готова вступить в НАТО, но, поскольку Альянс этого не предлагает, власти страны будут "строить те гарантии безопасности, которые могут защитить нас".
О готовности предоставить гарантии безопасности после этого заявляли США, Италия, Германия, Великобритания и Турция. В то же время представители стран говорили, что гарантии будут "не как в НАТО" – о готовности отправить свои войска в случае нападения на Украину речь не идет.