На высоком уровне переговоры России и Украины не ведутся – Кулеба

"У нас действительно не было контактов с российскими дипломатами в последние недели на уровне министерств иностранных дел. Единственный контактный уровень – переговорная группа, состоящая из представителей различных институтов и членов парламента. Они могут продолжить свои консультации на уровне экспертов, но переговоры на высоком уровне не ведутся", – сказал он.

По словам украинского дипломата, "особенно трудно продолжать общение с россиянами" стало после выявления в Буче Киевской области свидетельств массовых убийств оккупантами мирных жителей.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

17 апреля в интервью CNN президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к диалогу с Россией, чтобы завершить войну, но гибель мирных граждан усложняет эту задачу – общество не хочет переговоров.