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ВОЙНА В УКРАИНЕ

На высоком уровне переговоры России и Украины не ведутся – Кулеба

Кулеба отметил, что общение с россиянами усложнилось
Кулеба отметил, что общение с россиянами усложнилось
Фото: ЕРА

Переговорный процесс между Россией и Украиной по поводу российской агрессии ведутся сейчас только на уровне экспертов переговорной группы. Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил 17 апреля в интервью CBS News.

"У нас действительно не было контактов с российскими дипломатами в последние недели на уровне министерств иностранных дел. Единственный контактный уровень – переговорная группа, состоящая из представителей различных институтов и членов парламента. Они могут продолжить свои консультации на уровне экспертов, но переговоры на высоком уровне не ведутся", – сказал он.

По словам украинского дипломата, "особенно трудно продолжать общение с россиянами" стало после выявления в Буче Киевской области свидетельств массовых убийств оккупантами мирных жителей.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

17 апреля в интервью CNN президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к диалогу с Россией, чтобы завершить войну, но гибель мирных граждан усложняет эту задачу – общество не хочет переговоров.

Контекст:

После масштабного вторжения России в Украину 24 февраля делегации двух стран провели ряд переговоров в очном формате и по видеосвязи.

По словам Зеленского, приоритеты Украины на переговорах с Россией следующие: завершение войны, гарантии безопасности, суверенитет, восстановление территориальной целостности. Требования "денацификации" и "демилитаризации" Украина обсуждать не собирается, заявил он 27 марта.

Президент также уточнил, что ближайшей целью Украины в войне должно быть возвращение под контроль территорий по состоянию на 23 февраля, потому что "заставить Россию полностью освободить территорию невозможно", и уже после этого обсуждать вопросы Донбасса и Крыма.

После очередного раунда переговоров с РФ 29 марта Украина официально предложила подписать договор о международных гарантиях безопасности. Проект договора предполагает, что в случае нападения на Украину ряд стран-гарантов предоставляют военную помощь, вооружения и закрытие воздушного пространства, а Украина обязуется не размещать на своей территории иностранные военные базы и не вступать в военно-политические союзы, сообщал член делегации Александр Чалый.

Зеленский пояснял, что Украина по-прежнему готова вступить в НАТО, но, поскольку Альянс этого не предлагает, власти страны будут "строить те гарантии безопасности, которые могут защитить нас".

О готовности предоставить гарантии безопасности после этого заявляли США, Италия, Германия, Великобритания и Турция. В то же время представители стран говорили, что гарантии будут "не как в НАТО" – о готовности отправить свои войска в случае нападения на Украину речь не идет.

Теги: Россия, Украина, война, переговоры, вторжение, Дмитрий Кулеба, Буча, российская агрессия, война России против Украины, дипломаты
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