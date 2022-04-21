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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Верещук: Требуем от россиян срочный коридор из комбината "Азвосталь", там находится около 1 тыс. гражданских и 500 раненых военных

Верещук: Призываю мировых лидеров и международное сообщество сфокусировать сейчас свои усилия именно на "Азовстали"
Верещук: Призываю мировых лидеров и международное сообщество сфокусировать сейчас свои усилия именно на "Азовстали"
Фото: Ірина Верещук / Facebook

Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук 21 апреля обратилась в Telegram к России с требованием открыть гуманитарный коридор для украинцев, находящихся на комбинате "Азовсталь" в Мариуполе Донецкой области.

"Азовсталь! Требуем от россиян срочный гуманитарный коридор из мариупольского комбината "Азовсталь"!", – говорится в обращении.

Верещук сообщила, что на комбинате сейчас находятся около 1 тыс. гражданских лиц и 500 раненых военных.

"Их всех нужно вытащить из "Азовстали" сегодня", – подчеркнула она.

Вице-премьер-министр также обратилась к мировой общественности с просьбой способствовать открытию гуманитарных коридоров для украинцев.

"Призываю мировых лидеров и международное сообщество сфокусировать сейчас свои усилия именно на "Азовстали". Сейчас это ключевая точка и ключевой момент для гуманитарных усилий", – сказала Верещук.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря. Бои за Мариуполь идут с 24 февраля, когда началось масштабное вторжение российских войск в Украину. Оккупанты не смогли взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы, обстреливать из артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня. Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла, связи и продуктов.

Около трех недель – до 14 марта – эвакуация из города не проводилась из-за постоянных обстрелов со стороны россиян. Затем у жителей появилась возможность покинуть город по специальному коридору, но только на частном транспорте. 12 апреля глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщил, что этот способ россияне также заблокировали.

Часть города контролируют оккупанты, часть – украинские военные. Бои продолжаются.

6 апреля горсовет Мариуполя сообщил, что в городе начали работать российские мобильные крематории, чтобы "уничтожить любые свидетельства преступлений своей армии".

19 апреля заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламар (позывной Калина) сообщил, что завод "Азовсталь" в Мариуполе практически полностью уничтожен в результате бомбежек российских оккупантов. Он напомнил о призыве полка "Азов" к мировым политикам с просьбой организовать эвакуацию мирного населения и раненых из Мариуполя, а также сообщил, что пока нет такого решения.

21 апреля президент России Владимир Путин отдал приказ министру обороны Сергею Шойгу отменить штурм промзоны завода "Азовсталь". "Заблокируйте эту промышленную зону так, чтобы муха не пролетела. Предложите еще раз всем, кто до сих пор не сложил оружия, сделать это", – сказал он.

Теги: Россия, Украина, Донецкая область, война, военные, Мариуполь, эвакуация, гуманитарный коридор, Азовсталь, Ирина Верещук, война России против Украины, вице-премьер, войска
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