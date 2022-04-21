Верещук: Требуем от россиян срочный коридор из комбината "Азвосталь", там находится около 1 тыс. гражданских и 500 раненых военных

Верещук: Призываю мировых лидеров и международное сообщество сфокусировать сейчас свои усилия именно на "Азовстали" Фото: Ірина Верещук / Facebook

"Азовсталь! Требуем от россиян срочный гуманитарный коридор из мариупольского комбината "Азовсталь"!", – говорится в обращении.

Верещук сообщила, что на комбинате сейчас находятся около 1 тыс. гражданских лиц и 500 раненых военных.

"Их всех нужно вытащить из "Азовстали" сегодня", – подчеркнула она.

Вице-премьер-министр также обратилась к мировой общественности с просьбой способствовать открытию гуманитарных коридоров для украинцев.

"Призываю мировых лидеров и международное сообщество сфокусировать сейчас свои усилия именно на "Азовстали". Сейчас это ключевая точка и ключевой момент для гуманитарных усилий", – сказала Верещук.

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