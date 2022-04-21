Союзники по НАТО могут быть привлечены к операции по эвакуации из Мариуполя – Нуланд

Нуланд напомнила, что договоренности по эвакуации из Мариуполя несколько раз срывались Фото: EPA

По ее словам, "была некоторая надежда", что россияне могут разрешить безопасный проход для мирных жителей и раненых солдат из Мариуполя. Нуланд сказала, что "к этому могут быть привлечены союзники по НАТО, если это произойдет".

Но, как отметила замгоссекретаря, договоренности несколько раз срывались. Именно российские военные должны разрешить безопасный проход, подчеркнула она.

Нуланд также заявила, что осада Мариуполя говорит о жестокости этой войны и военных преступлениях, которые совершает президент РФ Владимир Путин.

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