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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Союзники по НАТО могут быть привлечены к операции по эвакуации из Мариуполя – Нуланд

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Нуланд напомнила, что договоренности по эвакуации из Мариуполя несколько раз срывались
Нуланд напомнила, что договоренности по эвакуации из Мариуполя несколько раз срывались
Фото: EPA

Союзники по НАТО могут быть задействованы к операции по безопасному выходу из Мариуполя Донецкой области мирных жителей и раненых военных. Об этом заявила замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд 20 апреля, сообщает CNN.

По ее словам, "была некоторая надежда", что россияне могут разрешить безопасный проход для мирных жителей и раненых солдат из Мариуполя. Нуланд сказала, что  "к этому могут быть привлечены союзники по НАТО, если это произойдет". 

Но, как отметила замгоссекретаря, договоренности несколько раз срывались. Именно российские военные должны разрешить безопасный проход, подчеркнула она.

Нуланд также заявила, что осада Мариуполя говорит о жестокости этой войны и военных преступлениях, которые совершает президент РФ Владимир Путин.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря. Бои за Мариуполь идут с 24 февраля, когда началось масштабное вторжение российских войск в Украину. Оккупанты не смогли взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы, обстреливать из артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня. Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла, связи и продуктов.

Около трех недель – до 14 марта – эвакуация из города не проводилась из-за постоянных обстрелов со стороны россиян. Затем у жителей появилась возможность покинуть город по специальному коридору, но только на частном транспорте. 12 апреля глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщил, что этот способ россияне также заблокировали.

20 апреля должен был открыться гуманитарный коридор для эвакуации населения города, но он "не сработал так, как планировалось", сообщила вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук. Она сказала, что работа в этом направлении продолжится 21 апреля. 

Часть Мариуполя контролируют оккупанты, часть – украинские военные, "Азов" – одно из подразделений, которые защищают город.

Заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламар (позывной Калина) говорил, что защитники Мариуполя готовы эвакуироваться из города "при поддержке третьей стороны" и со стрелковым оружием. 

Председатель парламентской фракции "Слуга народа", глава украинской делегации на переговорах с РФ Давид Арахамия и советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк вечером 20 апреля подтвердили, что готовы ехать в осажденный российскими оккупационными войсками Мариуполь Донецкой области на переговоры с представителями РФ.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: США, НАТО, Виктория Нуланд, Госдепартамент США, Мариуполь, эвакуация, война России против Украины
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