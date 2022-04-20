Арахамия и Подоляк подтвердили, что готовы ехать на переговоры с РФ в Мариуполь

"Мы с Михаилом Подоляком готовы прибыть в Мариуполь для проведения переговоров с российской стороной по эвакуации нашего военного гарнизона и мирных жителей", – написал Арахамия в Telegram.
Ранее об этом заявлял заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламар (позывной Калина). Он говорил, что защитники Мариуполя готовы эвакуироваться из города "при поддержке третьей стороны" и со стрелковым оружием.
Арахамия сообщил, что украинская делегация поддерживает постоянную связь с украинскими военнослужащими в Мариуполе.
"Сегодня в разговоре с защитниками города было озвучено предложение провести прямо на месте переговорный раунд по эвакуации нашего военного гарнизона. Со своей стороны мы готовы выехать на такие переговоры в любой момент, как только получим подтверждение российской стороны", – написал он.
Подоляк отметил, что готов ехать на переговоры в Мариуполь "без всяких условий".
"Готовы провести специальный раунд переговоров в Мариуполе. Один на один. Два в два. Чтобы забрать наших ребят, азовцев, военных, гражданских, детей, живых и раненых. Всех. Потому что они свои. Потому что они в сердце моем. Навсегда. Без вариантов", – написал он в Twitter.
Так. Без жодних умов. Готові провести спеціальний раунд переговорів у Маріуполі. Один на один. Два на два. Щоб забрати наших хлопців, азовців, військових, цивільних, дітей, живих і поранених. Усіх. Бо вони свої. Бо вони в моєму серці. Назавжди. Без варіантів.— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) April 20, 2022
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря. Бои за Мариуполь идут с 24 февраля, когда началось масштабное вторжение российских войск в Украину. Оккупанты не смогли взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы, обстреливать из артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня. Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла, связи и продуктов.
Около трех недель – до 14 марта – эвакуация из города не проводилась из-за постоянных обстрелов со стороны россиян. Затем у жителей появилась возможность покинуть город по специальному коридору, но только на частном транспорте. 12 апреля глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщил, что этот способ россияне также заблокировали.
20 апреля должен был открыться гуманитарный коридор для эвакуации населения города, но он "не сработал так, как планировалось", сообщила вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук. Она сказала, что работа в этом направлении продолжится 21 апреля.
Часть Мариуполя контролируют оккупанты, часть – украинские военные, "Азов" – одно из подразделений, которые защищают город.