Арахамия и Подоляк подтвердили, что готовы ехать на переговоры с РФ в Мариуполь

Арахамия и Подоляк готовы ехать в Мариуполь на переговоры, чтобы договориться об эвакуации защитников города и мирного населения Фото: David Braun / Facebook

"Мы с Михаилом Подоляком готовы прибыть в Мариуполь для проведения переговоров с российской стороной по эвакуации нашего военного гарнизона и мирных жителей", – написал Арахамия в Telegram.

Ранее об этом заявлял заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламар (позывной Калина). Он говорил, что защитники Мариуполя готовы эвакуироваться из города "при поддержке третьей стороны" и со стрелковым оружием.

Арахамия сообщил, что украинская делегация поддерживает постоянную связь с украинскими военнослужащими в Мариуполе.

"Сегодня в разговоре с защитниками города было озвучено предложение провести прямо на месте переговорный раунд по эвакуации нашего военного гарнизона. Со своей стороны мы готовы выехать на такие переговоры в любой момент, как только получим подтверждение российской стороны", – написал он.

Подоляк отметил, что готов ехать на переговоры в Мариуполь "без всяких условий".

"Готовы провести специальный раунд переговоров в Мариуполе. Один на один. Два в два. Чтобы забрать наших ребят, азовцев, военных, гражданских, детей, живых и раненых. Всех. Потому что они свои. Потому что они в сердце моем. Навсегда. Без вариантов", – написал он в Twitter.

Так. Без жодних умов. Готові провести спеціальний раунд переговорів у Маріуполі. Один на один. Два на два. Щоб забрати наших хлопців, азовців, військових, цивільних, дітей, живих і поранених. Усіх. Бо вони свої. Бо вони в моєму серці. Назавжди. Без варіантів. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) April 20, 2022

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