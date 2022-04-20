Верещук: Гуманитарный коридор из Мариуполя не сработал так, как планировалось. Мы возобновим усилия завтра

"К сожалению, гуманитарный коридор из Мариуполя сегодня не сработал так, как планировалось. Из-за отсутствия контроля над собственными военными на местах оккупанты не смогли обеспечить надлежащее прекращение огня. Также из-за свойственной неорганизованности и разгильдяйства оккупанты не смогли обеспечить своевременный подвоз людей к точке, где ждали десятки наших автобусов и "скорых". Завтра с утра мы возобновим наши усилия на мариупольском направлении", – сообщила она.

Верещук в Запорожье ждет эвакуированных, сообщала пресс-служба Запорожской ОВА.

Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в эфире национального телемарафона рассказал, что часть выехавших из Мариуполя автобусов движется в направлении Запорожья. Его цитирует "Интерфакс-Украина".

По словам Кириленко, "если можно так сказать, коридор" объявила РФ.

"В этом эвакуационном коридоре было заявлено одно количество автобусов, что есть точки загрузки и дальше движение по определенному маршруту в сторону города Запорожье, и там они передавали на территорию, которую контролирует украинская власть. Из заявленного количества автобусов – их было намного меньше, в тех точках сбора люди, конечно, собрались, но мало кто попал в указанные автобусы", – сообщил он.

Часть этих автобусов сейчас двигается по маршруту, который был определен оккупантами, сказал Кириленко.

"Как только они будут на связи, мы сразу же дополнительно сообщим, кто из жителей Мариуполя добрался до подконтрольной украинской власти территории, и как в дальнейшем мы будем действовать, и будет ли возможность по указанному алгоритму работать в следующие дни. Обо всем этом будет дополнительно сообщаться, информация будет обновляться", – добавил он.

Мирные жители города, которые остаются в бомбоубежищах на заводе "Азовсталь", не имеют возможности эвакуироваться, рассказал заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламар (позывной Калина), его комментарий обнародовала пресс-служба полка.

"У них нет возможности покинуть подвалы, они боятся. Поскольку заявления войск РФ о соблюдении режима тишины не осуществились. Враг продолжает обстрелы и безопасно покинуть территорию "Азовстали" нашим гражданским пока нет возможности. Поэтому я призываю [РФ] к соблюдению своих гарантий. Только таким образом и при поддержке третьей стороны гражданские выйдут с завода. Мы их не держим, мы просим их выпустить, и более того, мы просим создать надлежащие условия для выхода гражданских с первого дня войны", – сказал он.

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