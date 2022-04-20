ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Верещук: Гуманитарный коридор из Мариуполя не сработал так, как планировалось. Мы возобновим усилия завтра

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Верещук в Запорожье ждет эвакуированных из Мариуполя
Верещук в Запорожье ждет эвакуированных из Мариуполя
Фото: Олександр Старух / Запорізька ОДА (ОВА) Офіційний канал / Telegram

Россия не смогла обеспечить надлежащее прекращение огня для организации гуманитарного коридора из Мариуполя Донецкой области. Об этом вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук написала в Telegram вечером 20 апреля.

"К сожалению, гуманитарный коридор из Мариуполя сегодня не сработал так, как планировалось. Из-за отсутствия контроля над собственными военными на местах оккупанты не смогли обеспечить надлежащее прекращение огня. Также из-за свойственной неорганизованности и разгильдяйства оккупанты не смогли обеспечить своевременный подвоз людей к точке, где ждали десятки наших автобусов и "скорых". Завтра с утра мы возобновим наши усилия на мариупольском направлении", – сообщила она. 

Верещук в Запорожье ждет эвакуированных, сообщала пресс-служба Запорожской ОВА. 

Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в эфире национального телемарафона рассказал, что часть выехавших из Мариуполя автобусов движется в направлении Запорожья. Его цитирует "Интерфакс-Украина"

По словам Кириленко, "если можно так сказать, коридор" объявила РФ.  

"В этом эвакуационном коридоре было заявлено одно количество автобусов, что есть точки загрузки и дальше движение по определенному маршруту в сторону города Запорожье, и там они передавали на территорию, которую контролирует украинская власть. Из заявленного количества автобусов – их было намного меньше, в тех точках сбора люди, конечно, собрались, но мало кто попал в указанные автобусы", – сообщил он. 

Часть этих автобусов сейчас двигается по маршруту, который был определен оккупантами, сказал Кириленко. 

"Как только они будут на связи, мы сразу же дополнительно сообщим, кто из жителей Мариуполя добрался до подконтрольной украинской власти территории, и как в дальнейшем мы будем действовать, и будет ли возможность по указанному алгоритму работать в следующие дни. Обо всем этом будет дополнительно сообщаться, информация будет обновляться", – добавил он. 

Мирные жители города, которые остаются в бомбоубежищах на заводе "Азовсталь", не имеют возможности эвакуироваться, рассказал заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламар (позывной Калина), его комментарий обнародовала пресс-служба полка. 

"У них нет возможности покинуть подвалы, они боятся. Поскольку заявления войск РФ о соблюдении режима тишины не осуществились. Враг продолжает обстрелы и безопасно покинуть территорию "Азовстали" нашим гражданским пока нет возможности. Поэтому я призываю [РФ] к соблюдению своих гарантий. Только таким образом и при поддержке третьей стороны гражданские выйдут с завода. Мы их не держим, мы просим их выпустить, и более того, мы просим создать надлежащие условия для выхода гражданских с первого дня войны", – сказал он. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря. Бои за Мариуполь идут с 24 февраля, когда началось масштабное вторжение российских войск в Украину. Оккупанты не смогли взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы, обстреливать из артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня. Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла, связи и продуктов.

Около трех недель – до 14 марта – эвакуация из города не проводилась из-за постоянных обстрелов со стороны россиян. Затем у жителей появилась возможность покинуть город по специальному коридору, но только на частном транспорте. 12 апреля глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщил, что этот способ россияне также заблокировали.

Часть города контролируют оккупанты, часть – украинские военные. Бои продолжаются.

6 апреля горсовет Мариуполя сообщил, что в городе начали работать российские мобильные крематории, чтобы "уничтожить любые свидетельства преступлений своей армии".

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Запорожье, Мариуполь, полк Азов, эвакуация, гуманитарный коридор, Азовсталь, Ирина Верещук, прекращение огня, обстрелы, война России против Украины, Павел Кириленко, Святослав Паламар
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Дорн отправляется в тур по Европе с благотворительными концертами в поддержку Украины
Дорн отправляется в тур по Европе с благотворительными концертами в поддержку Украины
"По сути своей это биомусор". Мозговая дала определение российской оппозиции и рассказала, где все адекватные россияне
"По сути своей это биомусор". Мозговая дала определение российской оппозиции и рассказала, где все адекватные россияне
Джамала, Комаров, Вакарчук и Комаровский. Российские СМИ опубликовали список украинских знаменитостей, которым запрещен въезд в РФ на 50 лет
Джамала, Комаров, Вакарчук и Комаровский. Российские СМИ опубликовали список украинских знаменитостей, которым запрещен въезд в РФ на 50 лет
"Готовились к пенсиям на Лазурном берегу, а их ждут в Гааге на скамье подсудимых". Роднянский рассказал о "негативной селекции" элит в РФ
"Готовились к пенсиям на Лазурном берегу, а их ждут в Гааге на скамье подсудимых". Роднянский рассказал о "негативной селекции" элит в РФ
  Бадоев: Я один из тех, кто делал все, чтобы стереть между Украиной и Россией культурные границы. Теперь понимаю, насколько это ужасно
  Бадоев: Я один из тех, кто делал все, чтобы стереть между Украиной и Россией культурные границы. Теперь понимаю, насколько это ужасно
"Их будут обливать дерьмом на каждом шагу в любой точке мира". Хименес-Браво высказался о российской элите
"Их будут обливать дерьмом на каждом шагу в любой точке мира". Хименес-Браво высказался о российской элите
Жена Зеленского о возможном покушении на его жизнь: Россия способна на все
Жена Зеленского о возможном покушении на его жизнь: Россия способна на все
Птушкину запретили въезд в РФ до 2072 года. Путешественник отреагировал
Птушкину запретили въезд в РФ до 2072 года. Путешественник отреагировал
"Люди строили, брали кредиты, мечтали, и все разрушено – жизни, судьбы". Ребрик рассказала, как с семьей покидала Киев в первый день войны
"Люди строили, брали кредиты, мечтали, и все разрушено – жизни, судьбы". Ребрик рассказала, как с семьей покидала Киев в первый день войны
"Киевляне, как вы там? Движ есть или только концерты в поддержку Украины?" Сын Повалий заявил, что ищет работу, находясь за границей
"Киевляне, как вы там? Движ есть или только концерты в поддержку Украины?" Сын Повалий заявил, что ищет работу, находясь за границей
  "Лучше бы он тявкал, как пайеточный петух Басков, чем вот так высрался". Ефросинина высказалась о Киркорове
  "Лучше бы он тявкал, как пайеточный петух Басков, чем вот так высрался". Ефросинина высказалась о Киркорове
Роднянский рассказал, что могло бы предотвратить нападение РФ на Украину
Роднянский рассказал, что могло бы предотвратить нападение РФ на Украину
Галкин российским СМИ: Вы, как слепые лошади, ходите по арене по кругу и месите одно и то же говно
Галкин – российским СМИ: Вы, как слепые лошади, ходите по арене по кругу и месите одно и то же говно
"Теперь ты ребенок войны!" Горбунов обратился к своему младшему сыну
"Теперь ты ребенок войны!" Горбунов обратился к своему младшему сыну
"Не залишай". Тринчер посвятила песню женам и матерям украинских защитников. Аудио
"Не залишай". Тринчер посвятила песню женам и матерям украинских защитников. Аудио
"Скабеева понимает, что это пророчество". Коля Серга показал ролик о будущем России, который "зацепил" кремлевскую пропагандистку
"Скабеева понимает, что это пророчество". Коля Серга показал ролик о будущем России, который "зацепил" кремлевскую пропагандистку
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Марченко в обращении к саудовскому принцу рассказала о своей "горячей любви" к куму Путина Медведчуку. Видео (101651)
2
"Скабеева понимает, что это пророчество". Коля Серга показал ролик о будущем России, который "зацепил" кремлевскую пропагандистку (80875)
3
"Больше не могу сочувствовать погибшим воинам". alyona alyona заявила, что уезжает из Украины (74242)
4
Замалчивающая войну РФ против Украины Повалий спела в Кремле с пропагандистом путинского режима Михайловым (51384)
5
"Я люблю Россию". Друг Ани Лорак, певец Лазарев вернулся в Instagram и рассказал о "злости и русофобии" (51207)
6
"Он украинец, но давно переехал в Москву". Павлик рассказал, что ему написал музыкант из России (47729)
7
"Любительница "русского мира", "Стыдоба". Тодоренко пожаловалась на негатив в соцсетях и проблемы с мужем (36553)
8
Жена Зеленского ответила, каково ее влияние на президента во время принятия решений (24417)
 
 
 
 