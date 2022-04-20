Украина ведет переговоры о финансовой помощи со всеми партнерами, чтобы перекрыть дефицит бюджета – ОП

"Руководство государства ведет активные переговоры с абсолютно всеми нашими международными партнерами по предоставлению Украине финансовой помощи. Она будет направлена на закрытие увеличившегося дефицита бюджета в связи с войной, которую развязала Российская Федерация против Украины. Конкретные суммы, сроки, а также направления предоставления финансовой помощи можно будет озвучивать после финализации продолжающегося переговорного процесса", – сказал Шурма.

Президент Украины Владимир Зеленский говорил 16 апреля, что дефицит государственного бюджета Украины составляет €7 млрд ежемесячно. Советник Зеленского Олег Устенко 17 апреля рассказал, что Украина ведет со странами G7 переговоры о предоставлении $50 млрд помощи.

Война России против Украины. Главное (обновляется)