Украина ведет переговоры о финансовой помощи со всеми партнерами, чтобы перекрыть дефицит бюджета – ОП

"Руководство государства ведет активные переговоры с абсолютно всеми нашими международными партнерами по предоставлению Украине финансовой помощи. Она будет направлена на закрытие увеличившегося дефицита бюджета в связи с войной, которую развязала Российская Федерация против Украины. Конкретные суммы, сроки, а также направления предоставления финансовой помощи можно будет озвучивать после финализации продолжающегося переговорного процесса", – сказал Шурма.
Президент Украины Владимир Зеленский говорил 16 апреля, что дефицит государственного бюджета Украины составляет €7 млрд ежемесячно. Советник Зеленского Олег Устенко 17 апреля рассказал, что Украина ведет со странами G7 переговоры о предоставлении $50 млрд помощи.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Прямые потери Украины из-за вторжения российских оккупантов по состоянию на 3 апреля составляли $565 млрд, говорил заместитель министра экономики Украины Игорь Дядюра. Кроме этого, по расчетам Минэкономики, в этом году потери ВВП Украины составят не менее $112 млрд, к 2030 году – ориентировочно $1,2 трлн.
Восстанавливать Украину власти намерены прежде всего за счет арестованных активов РФ, заявлял премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.