После введения санкций новые автомобили в России подорожали за месяц в среднем на 40% – СМИ

Больше всего в РФ подорожали премиальные автомобили, пишет "Коммерсантъ" Фото: pixabay.com

Издание выяснило, что "активнее всего" – до 60% – дорожали машины премиального сегмента, поставки которых оказались ограничены не только из-за санкций США, Японии и Европейского союза, но и из-за проблем с логистикой. Речь, в частности, идет о Mercedes-Benz и Jaguar.

Опрошенные журналистами дилеры ожидают еще большего ухудшения ситуации.

Склады с дорогими машинами еще не опустели только потому, что спрос на них у россиян снизился из-за ухудшения покупательной способности, вызванной в том числе падением курса местной валюты.

Некоторые продавцы новых автомобилей (например, Haval) убирают с сайтов прайсы, так как их приходится часто корректировать в сторону подорожания моделей.

Что касается отечественного автопроизводителя, российской "Lada – АвтоВАЗ", то в марте ее продукция дорожала дважды. Цена самой популярной иномарки Kia росла на 24–39%, пишет издание.

О машинах среднего ценового сегмента говорится так: "Дефицит растет".

Один из представителей российского автодилера рассказал, что в региональном разрезе рынок автомобилей "замер", так как "люди уже вложили накопления в крупные покупки, а теперь, очевидно, приобретают крупу и сахар".

Санкции против России были значительно ужесточены после ее масштабного вторжения в Украину 24 февраля.

Война России против Украины. Главное (обновляется)