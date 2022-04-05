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После введения санкций новые автомобили в России подорожали за месяц в среднем на 40% – СМИ

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Больше всего в РФ подорожали премиальные автомобили, пишет "Коммерсантъ"
Больше всего в РФ подорожали премиальные автомобили, пишет "Коммерсантъ"
Фото: pixabay.com

В связи с международными санкциями, введенными в отношении России, новые автомобили в этой стране подорожали в марте на 35–45%. Об этом 4 апреля сообщил "Коммерсантъ" со ссылкой на статистическую информацию и собственный опрос дилеров.

Издание выяснило, что "активнее всего" – до 60% – дорожали машины премиального сегмента, поставки которых оказались ограничены не только из-за санкций США, Японии и Европейского союза, но и из-за проблем с логистикой. Речь, в частности, идет о Mercedes-Benz и Jaguar.

Опрошенные журналистами дилеры ожидают еще большего ухудшения ситуации.

Склады с дорогими машинами еще не опустели только потому, что спрос на них у россиян снизился из-за ухудшения покупательной способности, вызванной в том числе падением курса местной валюты.

Некоторые продавцы новых автомобилей (например, Haval) убирают с сайтов прайсы, так как их приходится часто корректировать в сторону подорожания моделей.

Что касается отечественного автопроизводителя, российской "Lada – АвтоВАЗ", то в марте ее продукция дорожала дважды. Цена самой популярной иномарки Kia росла на 24–39%, пишет издание.

О машинах среднего ценового сегмента говорится так: "Дефицит растет".

Один из представителей российского автодилера рассказал, что в региональном разрезе рынок автомобилей "замер", так как "люди уже вложили накопления в крупные покупки, а теперь, очевидно, приобретают крупу и сахар".

Санкции против России были значительно ужесточены после ее масштабного вторжения в Украину 24 февраля.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После вторжения в Украину Запад ввел несколько пакетов санкций против России. Они, в частности, касаются крупных российских банков, ряда близких к президенту РФ Владимиру Путину чиновников, бизнесменов и их детей.

После того как Россия отказалась прекратить агрессию против Украины, Европейский союз, США, Великобритания и Канада решили включить в санкционный список президента РФ Владимира Путина, а часть российских банков отключили от SWIFT. Кроме того, США и ЕС ввели санкции против Центробанка России, заморозив его зарубежные активы.

Также в связи с вторжением РФ в Украину страны Запада стали массово отказываться от российских газа и нефти и искать им альтернативу.

По данным глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено более 5,3 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – более 8 тыс. Теперь Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.

Теги: Россия, автомобили, санкции, война, дефицит, агрессия, вторжение, Автоваз, война России против Украины, автомобиль, KIA, покупки, продажа
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