Подоляк: Санкции понемногу сбивают с России спесь, движение вниз происходит с ускорением

"Мы прекрасно понимаем, что россиянам в их нынешней стране-лагере паек и другое питание можно существенно урезать. Потерпят. На то он и лагерь. Но все-таки санкции понемногу сбивают спесь. И собьют окончательно. Особенно если – а главное – когда – все-таки заработают прямые и косвенные энергетические эмбарго", – написал он.

Советник главы ОП отметил, что сложности признала даже глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина, выступая 18 апреля перед Государственной думой.

"Со слов главного банкира племени варваров. Во-первых, период, когда экономика может продолжать жить на запасах, конечен, и истечет он во втором-третьем квартале этого года. Во-вторых, в ближайшее время Россия окончательно перестанет сдерживать инфляцию. Для этого просто не будет ресурсов. И цены очень сильно вырастут. Одновременно возникнут системные дефициты", – объяснил Подоляк.

Он озвучил и третий фактор, который влияет на государство-агрессора.

"После введения нынешних санкций РФ сразу осталась с половиной своих золотовалютных резервов. Остаток резервов – это юани и золото, с ними невозможно нормально регулировать ситуацию во время санкций. И вывод прост: движение вниз всегда происходит через ускорение. Желательно ускоряться как можно скорее", – заявил Подоляк.

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