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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Подоляк: Санкции понемногу сбивают с России спесь, движение вниз происходит с ускорением

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Подоляк назвал три проблемы России из-за санкций
Подоляк назвал три проблемы России из-за санкций
Фото: Михаил Подоляк / Facebook

Санкции, которые вводятся в отношении России за ее агрессию против Украины, влияют на эту страну-"лагерь", заявил 18 апреля в Telegram советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Мы прекрасно понимаем, что россиянам в их нынешней стране-лагере паек и другое питание можно существенно урезать. Потерпят. На то он и лагерь. Но все-таки санкции понемногу сбивают спесь. И собьют окончательно. Особенно если – а главное – когда – все-таки заработают прямые и косвенные энергетические эмбарго", – написал он.

Советник главы ОП отметил, что сложности признала даже глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина, выступая 18 апреля перед Государственной думой.

"Со слов главного банкира племени варваров. Во-первых, период, когда экономика может продолжать жить на запасах, конечен, и истечет он во втором-третьем квартале этого года. Во-вторых, в ближайшее время Россия окончательно перестанет сдерживать инфляцию. Для этого просто не будет ресурсов. И цены очень сильно вырастут. Одновременно возникнут системные дефициты", – объяснил Подоляк.

Он озвучил и третий фактор, который влияет на государство-агрессора.

"После введения нынешних санкций РФ сразу осталась с половиной своих золотовалютных резервов. Остаток резервов – это юани и золото, с ними невозможно нормально регулировать ситуацию во время санкций. И вывод прост: движение вниз всегда происходит через ускорение. Желательно ускоряться как можно скорее", – заявил Подоляк.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В ответ на нападение России на Украину страны Запада – в частности, США, Канада, Евросоюз, Великобритания, Австралия, Япония – ввели против РФ несколько пакетов санкций.

По данным глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено более 6,9 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – более 9,7 тыс. Теперь Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.

Теги: Россия, инфляция, санкции, банки, война, экономика, золото, дефицит, цены, агрессия, эмбарго, советник, война России против Украины, ограничения, лагерь, Эльвира Набиуллина, Михаил Подоляк
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