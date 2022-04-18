Глава российского Центробанка заявила, что экономика РФ вступает в период "структурных преобразований"

В частности, Набиуллина отметила, что "период, когда экономика может жить на резервы, заканчивается" и уже во втором-третьем квартале она вступит в период "структурных преобразований и поиск новых бизнес-моделей".
Глава Центробанка сообщила, что в РФ будут расти цены на определенные товары, а также будет расти инфляция, которая в марте достигла 17%. Но причиной этого будет низкое предложение, а не высокий спрос, приводит слова Набиуллиной агентство.
Она отметила, что основные проблемы в российской экономике будут связаны с ограничениями на импорт и логистику внешней торговли, а в будущем – и с ограничениями на экспорт.
По словам Набиуллиной, компаниям в РФ придется адаптироваться к новым реалиям.
"Российским производителям придется искать новых партнеров, логистику или переходить на производство продукции предыдущих поколений", – сказала она.
Глава Центробанка также добавила, что "на все это нужно время", сообщает Reuters.
В ответ на нападение России на Украину страны Запада – США, Канада, Евросоюз, Великобритания, Австралия и Япония – ввели против РФ несколько пакетов санкций. По данным глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено более 6,9 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – более 9,7 тыс. Теперь Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.