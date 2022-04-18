Глава российского Центробанка заявила, что экономика РФ вступает в период "структурных преобразований"

Набиуллина отметила, что основные проблемы в российской экономике будут связаны с ограничениями на импорт и логистику внешней торговли, а в будущем – и с ограничениями на экспорт Фото: ЕРА

В частности, Набиуллина отметила, что "период, когда экономика может жить на резервы, заканчивается" и уже во втором-третьем квартале она вступит в период "структурных преобразований и поиск новых бизнес-моделей".

Глава Центробанка сообщила, что в РФ будут расти цены на определенные товары, а также будет расти инфляция, которая в марте достигла 17%. Но причиной этого будет низкое предложение, а не высокий спрос, приводит слова Набиуллиной агентство.

Она отметила, что основные проблемы в российской экономике будут связаны с ограничениями на импорт и логистику внешней торговли, а в будущем – и с ограничениями на экспорт.

По словам Набиуллиной, компаниям в РФ придется адаптироваться к новым реалиям.

"Российским производителям придется искать новых партнеров, логистику или переходить на производство продукции предыдущих поколений", – сказала она.

Глава Центробанка также добавила, что "на все это нужно время", сообщает Reuters.