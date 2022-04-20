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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Арахамия и Подоляк готовы встречаться со Слуцким и Мединским в Мариуполе – замкомандира полка "Азов"

Паламар: Мы готовы эвакуироваться при поддержке третьей стороны из города Мариуполь
Паламар: Мы готовы эвакуироваться при поддержке третьей стороны из города Мариуполь
Скриншот: АЗОВ - Маріуполь / Telegram

Председатель парламентской фракции "Слуга народа", глава украинской делегации на переговорах с РФ Давид Арахамия и советник главы ОП Маихаил Подоляк готовы встречаться с представителями российской делегацции в Мариуполе.

Об этом 20 апреля заявил заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламар (позывной Калина), его комментарий обнародовала пресс-служба полка. 

"Мы общались сегодня с высшим политическим руководством. Это именно Давид Арахамия и Михаил Подоляк, которые заявляют, что готовы приехать на переговоры в Мариуполь с Мединским и Слуцким по поводу эвакуации оставшегося здесь военного гарнизона. Мы готовы эвакуироваться при поддержке третьей стороны из города Мариуполь со своим стрелковым оружием. Чтобы спасти личный состав, преданный нам, чтобы эвакуировать наших раненых и забрать тела погибших и похоронить их с почестями на территории, неподконтрольной РФ. Мы хотим призвать весь цивилизованный мир к гарантиям безопасности, а также я подчеркиваю, что условия РФ относительно сдачи оружия и сдачи в плен наших защитников мы не поддерживаем", – сказал он.

Паламар призвал Россию в действительности, а не на словах ввести режим тишины и остановить бомбардировки "Азовстали", чтобы оттуда могли эвакуироваться мирные жители Мариуполя. 

 

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