Оккупанты нанесли два удара по Запорожью – глава ОВА

"Зафиксировано два "прилета" в Запорожье примерно 30 минут назад. Пострадавших нет", – написал он.

Старух отметил, что подробности в ОВА сообщат позже. Он призвал граждан не фотографировать места обстрелов.

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Пресс-служба "Укрзалізниці" сообщила в Telegram, что взрывной волной были повреждены стекла в поезде "Запорожье – Львов".

"Взрывной волной и обломками выбиты окна в четырех вагонах поезда №119/120 "Запорожье – Львов". Пострадавших нет, поезд следует дальше, окна мы терпеливо поменяем в Кривом Роге. Напоминаем пассажирам не вести съемку из окон поезда и при сигнале тревоги в регионе, через которые пролегает маршрут, закрывать окна и не находиться непосредственно напротив оконного проема. Наши диспетчеры внимательно следят за обстоятельствами и ведут поезда по безопасным маршрутам, но сильные взрывные волны вдали тоже могут нанести ущерб", – говорится в сообщении.