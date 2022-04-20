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ВОЙНА В УКРАИНЕ

За шесть дней своего существования Центр реабилитации и реинтеграции в Запорожье помог 500 людям

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100 человек обратились в центр за медицинской помощью
100 человек обратились в центр за медицинской помощью
Фото: metinvest.media

Центр реабилитации и реинтеграции компании "Метинвест", открытый в Запорожье, помог 500 украинцам, такие центры будут открыты и в других городах Украины. Об этом рассказала координатор организации Ксения Сухова, сообщили в пресс-службе "Метинвеста".

"За шесть дней почти 400 человек обратились в центр за помощью по трудоустройству, 100 человек – за медицинской помощью, более 50 – за психологической консультацией. Учитывая большое количество людей, нуждающихся в помощи, мы рассматриваем возможность открытия таких центров в других городах Украины, а также расширения перечня услуг и помощи, которую мы можем оказывать людям", – рассказала она.

По словам Суховой, помощь в центре оказывают не только сотрудникам компании, но и всем украинцам, оказавшимся в сложных жизненных условиях из-за войны с Россией.

"Компания "Метинвест" очень хочет помочь людям пережить горе, которое нас постигло. Российская Федерация многим украинцам разрушила всю жизнь – люди остались без домов, без работы, без родных и близких. Поэтому цель этого центра – помочь людям пережить трагедию, адаптироваться и интегрироваться в новую жизнь", – объяснила координатор центра.

Она отметила, что в организации работают и с детьми – им оказывают квалифицированную психологическую помощь и проводят групповую арт-терапию. Также можно оставить ребенка на время, необходимое родителям, например, чтобы оформить нужные документы или ознакомиться с вакансиями.

"Люди могут с помощью центра найти работу – здесь предоставляют вакансии не только на предприятиях "Метинвест", но и в других компаниях. Иногда происходит переобучение людей – для того, чтобы они могли трудоустроиться и начать новую жизнь", – рассказала Сухова.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Компания "Метинвест" подготовила в городах присутствия более 6 тыс. мест для вынужденных переселенцев, их обеспечивают одеждой, горячим питанием, средствами гигиены и бытовыми товарами, также предоставляют медицинскую и при необходимости психологическую помощь.

Теги: Запорожье, медицина, Метинвест, трудоустройство, помощь, переселенцы, гуманитарная помощь, реабилитация, реинтеграция, война России против Украины
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