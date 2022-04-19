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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Генсек ООН призвал Россию и Украину объявить "пасхальное перемирие"

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Гутерриш призвал "налаживать диалог и добиваться мира"
Гутерриш призвал "налаживать диалог и добиваться мира"
Фото: ЕРА

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш 19 апреля в Нью-Йорке призвал Украину и Россию к перемирию на время пасхальных праздников. Об этом информирует сайт ООН.

"Вместо празднования возрождения новой жизни эта Пасха совпадает с российским наступлением на востоке Украины. Интенсивная концентрация сил и вооруженной мощи говорит о том, что предстоящий бой неизбежно будет еще более жестоким, кровавым и разрушительным. [...] Я призываю к четырехдневной гуманитарной паузе во время Страстной недели – с Великого четверга и до Пасхального воскресенья, 24 апреля", – сказал генсек ООН.

По его словам, в случае продолжения боевых действий "потери, которые мы видели до сих пор, могут померкнуть по сравнению с предстоящим ужасом, этого нельзя допустить".

Гутерриш считает, что "перемирие поможет открыть серию гуманитарных коридоров и создать необходимые условия для безопасного выхода всех гражданских лиц, желающих покинуть районы противостояния", а также доставить "жизненно важную помощь" в такие пострадавшие города, как Мариуполь, Херсон, Донецк и Луганск.

"Организация Объединенных Наций готова направить в эти регионы свои автоколонны с гуманитарной помощью. ООН, по словам генсека, уже представила Украине и России детальные планы будущей гуманитарной операции", – рассказали в международной организации.

Также Гутерриш призвал "налаживать диалог и добиваться мира".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Президент РФ Владимир Путин объявил о полномасштабном вторжении в Украину ночью 24 февраля, сказав, что это "операция", цель которой – "демилитаризация и денацификация Украины".

Президент Владимир Зеленский заявлял, что в некоторых населенных пунктах Киевской, Черниговской и Сумской областей, которые были под российской оккупацией, преступления оккупантов были даже хуже, чем зверства нацистов во время Второй мировой войны.

Зеленский называет действия РФ в Украине геноцидом. Такого же мнения президенты Польши и США, а также Сейм Литвы.

Теги: Россия, Украина, война, оккупация, праздники, Пасха, перемирие, гуманитарная помощь, вторжение, война России против Украины, Антониу Гутерриш
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