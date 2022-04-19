Генсек ООН призвал Россию и Украину объявить "пасхальное перемирие"

"Вместо празднования возрождения новой жизни эта Пасха совпадает с российским наступлением на востоке Украины. Интенсивная концентрация сил и вооруженной мощи говорит о том, что предстоящий бой неизбежно будет еще более жестоким, кровавым и разрушительным. [...] Я призываю к четырехдневной гуманитарной паузе во время Страстной недели – с Великого четверга и до Пасхального воскресенья, 24 апреля", – сказал генсек ООН.

По его словам, в случае продолжения боевых действий "потери, которые мы видели до сих пор, могут померкнуть по сравнению с предстоящим ужасом, этого нельзя допустить".

Гутерриш считает, что "перемирие поможет открыть серию гуманитарных коридоров и создать необходимые условия для безопасного выхода всех гражданских лиц, желающих покинуть районы противостояния", а также доставить "жизненно важную помощь" в такие пострадавшие города, как Мариуполь, Херсон, Донецк и Луганск.

"Организация Объединенных Наций готова направить в эти регионы свои автоколонны с гуманитарной помощью. ООН, по словам генсека, уже представила Украине и России детальные планы будущей гуманитарной операции", – рассказали в международной организации.

Также Гутерриш призвал "налаживать диалог и добиваться мира".

Война России против Украины. Главное (обновляется)