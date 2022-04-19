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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Шойгу заявил, что страны Запада хотят "максимально затянуть" войну в Украине. Это его первое выступление за последние три недели

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Последний раз Шойгу публично выступал 29 марта
Последний раз Шойгу публично выступал 29 марта
Фото: ЕРА

Министр обороны России Серей Шойгу заявил, что США и другие западные страны делают все, чтобы "максимально затянуть" ход войны в Украине. Об этом 19 апреля сообщила "Русская служба BВC".

"Нарастающие объемы поставок иностранного вооружения наглядно демонстрируют их намерения провоцировать киевский режим воевать "до последнего украинца", – утверждает российский министр.

По его словам, РФ "последовательно выполняет план освобождения" террористических организаций "ДНР" и "ЛНР".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские СМИ на фоне вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля, сообщили о пропаже Шойгу из публичного пространства с 11 марта. Оппозиционное издание "Агентство" со ссылкой на источник в окружении Шойгу написало, что у него проблемы с сердцем. В министерстве обороны РФ и пресс-службе Кремля эту информацию отказались комментировать.

СМИ отметили, что сокращение публичной деятельности 66-летнего Шойгу совпало по времени с неудачами российской армии в Украине. Секретарь Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов, комментируя исчезновения российского министра, предположил, что в РФ проходит выяснение, "кто сделал такую подставу", направив войска в Украину. "Не имея информации о нашей стране, они пошли на такую авантюру. Сейчас там происходит выяснение отношений между их башнями [Кремля] и структурами: ФСБ тыкает пальцем, что военные недоработали, военные говорят, что недоработали другие структуры", – сказал Данилов.

24 марта в РФ прошло заседание Совета безопасности, которое президент РФ Владимир Путин проводил в видеоформате. Шойгу якобы присутствовал на заседании, однако, проанализировав запись, российские издания "Медиазона" и The Moscow Times пришли к выводу, что видео с Шойгу вмонтировали в телетрансляцию. 26 марта телеканал минобороны РФ опубликовал видео совещания с участием якобы Шойгу, еще одно видео показало агентство ТАСС 29 марта.

Теги: Россия, Украина, Сергей Шойгу, ДНР, война России против Украины, минобороны РФ, ЛНР
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