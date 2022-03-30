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"Может, в тайге где-нибудь, ищут боеприпасы". Бывший сокурсник Путина Швец заявил, что Шойгу и Герасимов "скорее живы, чем мертвы"

 
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В РФ сейчас идет поиск виновных, говорит Швец. На фото Герасимов и Шойгу
В РФ сейчас идет поиск виновных, говорит Швец. На фото – Герасимов и Шойгу
Фото: ЕРА

В последнее время министр обороны России Сергей Шойгу был занят поиском боеприпасов, считает экс-разведчик КГБ, бывший сокурсник президента РФ Владимира Путина Юрий Швец. Об этом сам он заявил в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман.

"Cкорее живы, чем мертвы, я вам отвечу дипломатично", – сказал он и рассмеялся, комментируя информацию об ухудшении здоровья Шойгу и начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова

"Судя по всему, да, они живы, – продолжил Швец. – Но что с ними происходит... Знаете, у нас в разведке говорили, что каждая разведоперация завершается наказанием невиновных и награждением непричастных. Вот сейчас идет поиск виновных. И под эту гребенку идут все: и виновные, и невиновные. А самый виновный – Путин. Потому что он создал такую систему, которая иначе сработать не могла. По-моему, я вам рассказывал в одном из интервью, как работала система еще в Советском Союзе: сверху дается задание и ты должен. Вот они тебе говорят, что Америка готовится напасть на Советский Союз и ты им должен снизу ответить: да готовится. Написать, что нет, нет сведений о том, что готовится, – не пройдет. А при Путине это еще усугубилось в значительной степени. Насколько я понимаю, Шойгу был занят поиском боеприпасов в последнее время. Потому что "вторая армия в мире" на второй месяц войны вместо того, чтобы проводить "парады на Крещатике", оказалась без еды – жрать нечего!" – заявил Швец. 

По его данным, у российской армии заканчиваются боеприпасы. 

"Боеприпасы подходят к концу. И в этой связи министерство обороны ищет, где их взять. Заводы стоят или мощности не позволяют. И вот они кинулись к китайцам. А китайцы сказали "нет". Китайцы отказались. Вот такая у них печальная ситуация. Может, в связи с этими поисками... может, в тайге где-нибудь ищут боеприпасы при помощи шаманов", – добавил Швец. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Российские СМИ на фоне вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля, сообщили о пропаже Шойгу из публичного пространства с 11 марта. Оппозиционное издание "Агентство" со ссылкой на источник в окружении Шойгу написало, что у него проблемы с сердцем. В министерстве обороны РФ и пресс-службе Кремля эту информацию отказались комментировать.

Кроме того, с 11 марта в публичном пространстве не появлялся глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Украинские СМИ писали, что он уволен из-за провала вторжения в Украину, однако эту информацию официально не подтверждали.

СМИ отметили, что сокращение публичной деятельности 66-летнего Шойгу совпало по времени с неудачами российской армии в Украине. Секретарь Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов, комментируя исчезновения российского министра, предположил, что в РФ проходит выяснение, "кто сделал такую подставу", направив войска в Украину. "Не имея информации о нашей стране, они пошли на такую авантюру. Сейчас там происходит выяснение отношений между их башнями [Кремля] и структурами: ФСБ тыкает пальцем, что военные недоработали, военные говорят, что недоработали другие структуры", – сказал Данилов.

24 марта в РФ прошло заседание Совета безопасности, которое Путин проводил в видеоформате. Шойгу якобы присутствовал на заседании, однако, проанализировав запись, российские издания "Медиазона" и The Moscow Times пришли к выводу, что видео с Шойгу вмонтировали в телетрансляцию. 26 марта телеканал минобороны РФ опубликовал видео совещания с участием якобы Шойгу, еще одно видео показало агентство ТАСС 29 марта. 

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Сергей Шойгу, КГБ, Алеся Бацман, Юрий Швец, война России против Украины, минобороны РФ, Валерий Герасимов
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