"Может, в тайге где-нибудь, ищут боеприпасы". Бывший сокурсник Путина Швец заявил, что Шойгу и Герасимов "скорее живы, чем мертвы"

"Cкорее живы, чем мертвы, я вам отвечу дипломатично", – сказал он и рассмеялся, комментируя информацию об ухудшении здоровья Шойгу и начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова.

"Судя по всему, да, они живы, – продолжил Швец. – Но что с ними происходит... Знаете, у нас в разведке говорили, что каждая разведоперация завершается наказанием невиновных и награждением непричастных. Вот сейчас идет поиск виновных. И под эту гребенку идут все: и виновные, и невиновные. А самый виновный – Путин. Потому что он создал такую систему, которая иначе сработать не могла. По-моему, я вам рассказывал в одном из интервью, как работала система еще в Советском Союзе: сверху дается задание и ты должен. Вот они тебе говорят, что Америка готовится напасть на Советский Союз и ты им должен снизу ответить: да готовится. Написать, что нет, нет сведений о том, что готовится, – не пройдет. А при Путине это еще усугубилось в значительной степени. Насколько я понимаю, Шойгу был занят поиском боеприпасов в последнее время. Потому что "вторая армия в мире" на второй месяц войны вместо того, чтобы проводить "парады на Крещатике", оказалась без еды – жрать нечего!" – заявил Швец.

По его данным, у российской армии заканчиваются боеприпасы.

"Боеприпасы подходят к концу. И в этой связи министерство обороны ищет, где их взять. Заводы стоят или мощности не позволяют. И вот они кинулись к китайцам. А китайцы сказали "нет". Китайцы отказались. Вот такая у них печальная ситуация. Может, в связи с этими поисками... может, в тайге где-нибудь ищут боеприпасы при помощи шаманов", – добавил Швец.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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