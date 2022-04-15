Вениславский: Россия официально может объявить Украине войну

"Чтобы побудить граждан и предоставить юридическую возможность для полноценной мобилизации, им необходимо объявить войну", – сказал он.
Нардеп оценил как "достаточно высокую" вероятность объявления войны в случае, если Россия "не сможет продемонстрировать свои победы в течение ближайшей недели-двух".
Вениславский отметил, что в последние четыре-пять дней российские пропагандисты развернули кампанию о якобы подготовке Украиной нападения на Россию и Беларусь, а также в сторону оккупированного Россией Крыма, и Москва рассчитывает, что это может побудить россиян "к более активному участию в боевых действиях и формированию новых резервов".
Кампания в России по мобилизации для войны с Украиной и привлечению наемников провалилась, подчеркнул украинский нардеп.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Официально российские власти называют войну с Украиной "спецоперацией".
19 марта в Генштабе Вооруженных сил Украины говорили, что Россия может начать открытую мобилизацию для продолжения затяжной войны против Украины. Причина – большие потери личного состава за время масштабной войны, которую РФ начала в Украине 24 февраля.
Из-за нехватки резервов в России мобилизуют должников, алиментщиков и преступников, отмечала украинская разведка 22 марта.
4 апреля Генштаб ВСУ сообщил, что в РФ начали скрытую мобилизацию, во время которой военно-политическое руководство страны планирует привлечь 60 тыс. человек.
Контрактников для войны с Украиной российские военные ищут в том числе через сайты для трудоустройства и рекрутинговые агентства.
По состоянию на 15 апреля российская армия потеряла в Украине, по данным Генштаба ВСУ, около 20 тыс. человек личного состава.