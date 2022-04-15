Вениславский: Россия официально может объявить Украине войну

"Чтобы побудить граждан и предоставить юридическую возможность для полноценной мобилизации, им необходимо объявить войну", – сказал он.

Нардеп оценил как "достаточно высокую" вероятность объявления войны в случае, если Россия "не сможет продемонстрировать свои победы в течение ближайшей недели-двух".

Вениславский отметил, что в последние четыре-пять дней российские пропагандисты развернули кампанию о якобы подготовке Украиной нападения на Россию и Беларусь, а также в сторону оккупированного Россией Крыма, и Москва рассчитывает, что это может побудить россиян "к более активному участию в боевых действиях и формированию новых резервов".

Кампания в России по мобилизации для войны с Украиной и привлечению наемников провалилась, подчеркнул украинский нардеп.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Официально российские власти называют войну с Украиной "спецоперацией".