"Переломы открытые, невозможно было смотреть". Оккупант рассказал, что из-за потерь в Украине российские военные отказываются ехать на войну

"Вчера колонна шла обратно, 10 км отсюда… "Тигр" так расх…ярили, что типы из "Тигра" на 4 метра повыскакивали из этой машины на х…й. Переломы открытые, п…здец, там смотреть невозможно было", – жалуется оккупант.

По его словам, российское командование не заботится о своих солдатах, отправляя их "на передок на УАЗиках".

"По рассказам пацанов, которые с нашим начальником в Брянской области... Они говорят, что там полный п…здец. Там все отказываются ехать, не хотят ехать… На них заводят документы и увольняют", – рассказывает оккупант.

Война России против Украины. Главное (обновляется)