Шевченко: Не воспринимаю "русский мир". Войну и геноцид украинского народа нельзя оправдать

"После аннексии Крыма, военных действий и оккупации части Донецкой и Луганской областей [мое общение с россиянами] показывало, что уже тогда они очень изменились. Я практически не общался с российской прессой, с журналистами. У меня было какое-то предчувствие: это только начало", – рассказал футболист.
Он отметил, что ему трудно принять сам факт войны.
"Я не мог до конца в это поверить. Не мог поверить, что вообще на такой шаг можно пойти. У меня до сих пор не укладывается в голове, зачем это делать, как человек мог на такое пойти – начать войну? Тяжело найти этому объяснение. Сейчас я негативно отношусь к "русскому миру". Я вообще его не воспринимаю. Ничем нельзя оправдать то, что они начали войну против украинского народа. Это не просто война, а геноцид украинского народа. Я не понимаю, как российское правительство может постоянно врать своим людям", – подчеркнул Шевченко.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
С 2016-го до 2021 года Шевченко был главным тренером сборной Украины. Его единогласным решением избрал исполком футбольной федерации. Под руководством тренера Шевченко сборная Украины впервые в истории дошла до четвертьфинала чемпионата Европы по футболу. На Евро 2020 в 1/4 финала турнира национальная команда уступила сборной Англии (0:4).