Шевченко: Не воспринимаю "русский мир". Войну и геноцид украинского народа нельзя оправдать

"После аннексии Крыма, военных действий и оккупации части Донецкой и Луганской областей [мое общение с россиянами] показывало, что уже тогда они очень изменились. Я практически не общался с российской прессой, с журналистами. У меня было какое-то предчувствие: это только начало", – рассказал футболист.

Он отметил, что ему трудно принять сам факт войны.

"Я не мог до конца в это поверить. Не мог поверить, что вообще на такой шаг можно пойти. У меня до сих пор не укладывается в голове, зачем это делать, как человек мог на такое пойти – начать войну? Тяжело найти этому объяснение. Сейчас я негативно отношусь к "русскому миру". Я вообще его не воспринимаю. Ничем нельзя оправдать то, что они начали войну против украинского народа. Это не просто война, а геноцид украинского народа. Я не понимаю, как российское правительство может постоянно врать своим людям", – подчеркнул Шевченко.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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