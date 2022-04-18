Киевсовет рассмотрит проект решения о демонтаже в столице 60 памятных знаков, связанных с РФ – депутаты

Соответствующий документ Михайлова опубликовала в Facebook 18 апреля.
"Зарегистрировали с Ксенией Семеновой проект решения о демонтаже 60 объектов, имперским клеймом отравляющих наше городское пространство. Очень надеюсь на оперативное и положительное принятие, а дальше – воплощение в жизнь, – написала депутат. – Киев должен быть денацифицирован. То есть – дерусифицирован".
Со списком объектов можно ознакомиться по ссылке.
В перечне памятных знаков, которые предлагается демонтировать в Киеве, – памятники советскому военачальнику Николаю Щорсу, советскому генералу Николаю Ватутину, российскому поэту Александру Пушкину, а также бюст российского революционера Владимира Ленина на станции метро "Театральная".
По словам Михайловой, "из-за безумного сопротивления идеологических врагов (привет, ОПЗЖ) и непонимания наших "консерваторов" вопрос дерусификации Киева всегда давался чрезвычайно трудно".
"Даже чтобы снести памятник дружбе Киева и Москвы, пришлось полгода продолбить все городские структуры. О множестве Пушкиных и Львов Толстых я даже молчу. Война все изменила и ускорила втрое. Наконец есть понимание, что колониальное наследие следует уничтожить. Ибо это вопрос нашего освобождения. И это понимание есть… у государства, власти и общества в целом", – отметила депутат Киевсовета от "Голоса".
Семенова в обращении к секретарю Киевсовета Владимиру Бондаренко выразила надежду, что рассмотрение проекта решения "пойдет быстро и по сокращенной процедуре".
Начальник Киевского метрополитена Виктор Брагинский 15 апреля начал онлайн-опрос "Дерусификация киевского метро" по переименованию пяти станций, названия которых связаны с Россией, Беларусью и советской армией. Свои варианты названий можно предложить до 15 мая.
"Недавно я предложил изменить названия пяти станций метрополитена – "Минскую", "Героев Днепра", "Берестейскую", "Дружбы народов" и "Площадь Льва Толстого", – написал Брагинский в Facebook.
Переименование станций метро, которые имеют "не дружественные" по отношению к Украине названия, поддержал мэр Киева Виталий Кличко.
"Такие переименования мы будем рассматривать на ближайшей сессии Киевсовета. Чтобы нам, киевлянам, названия столичных станций метро напоминали о положительных переменах и о том, кто наши настоящие друзья, а не превозносили тех, кто посылает сюда орду и смерть украинцам. Мы обязательно рассмотрим этот вопрос и сделаем правильные шаги", – подчеркнул мэр.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала войну против Украины 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин называет ее "спецоперацией", целью которой, по его словам, является "демилитаризация" и "денацификация" Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский говорил во время видеообращения 26 марта, что РФ "сама делает все, чтобы на территории нашего государства произошла дерусификация".
Ряд украинских городов уже запустили процесс переименования улиц, названия котрорых связаны с РФ или российскими деятелями – в Ужгороде переименуют 58 улиц, в Ивано-Франковске – 25. Дерусифицировать улицы ко Дню города планируют также во Львове.
Кроме того, в Ужгороде, Тернополе и Мукачево убрали памятники российскому поэту Александру Пушкину. В Мукачево также демонтировали памятник советскому танку, установленный еще в 1969 году.