ГОРДОН
 
 
КИЕВ

Киевсовет рассмотрит проект решения о демонтаже в столице 60 памятных знаков, связанных с РФ – депутаты

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В перечне объектов, которые предлагается демонтировать в Киеве, памятник российскому поэту Александру Пушкину
В перечне объектов, которые предлагается демонтировать в Киеве, – памятник российскому поэту Александру Пушкину
Фото: wikipedia.org

Депутаты Киевсовета Ксения Семенова (фракция "Слуга народа") и Алина Михайлова ("Голос") зарегистрировали на следующую сессию проект решения "О демонтаже памятных знаков (памятников, мемориальных объектов, мемориальных досок) и их частей, связанных с РФ и колониальным наследием".

Соответствующий документ Михайлова опубликовала в Facebook 18 апреля.

"Зарегистрировали с Ксенией Семеновой проект решения о демонтаже 60 объектов, имперским клеймом отравляющих наше городское пространство. Очень надеюсь на оперативное и положительное принятие, а дальше – воплощение в жизнь, – написала депутат. – Киев должен быть денацифицирован. То есть – дерусифицирован".

Фото: Alina Mykhailova / Facebook
Фото: Alina Mykhailova / Facebook

Фото: Alina Mykhailova / Facebook
Фото: Alina Mykhailova / Facebook

Со списком объектов можно ознакомиться по ссылке.

В перечне памятных знаков, которые предлагается демонтировать в Киеве, – памятники советскому военачальнику Николаю Щорсу, советскому генералу Николаю Ватутину, российскому поэту Александру Пушкину, а также бюст российского революционера Владимира Ленина на станции метро "Театральная".

По словам Михайловой, "из-за безумного сопротивления идеологических врагов (привет, ОПЗЖ) и непонимания наших "консерваторов" вопрос дерусификации Киева всегда давался чрезвычайно трудно".

"Даже чтобы снести памятник дружбе Киева и Москвы, пришлось полгода продолбить все городские структуры. О множестве Пушкиных и Львов Толстых я даже молчу. Война все изменила и ускорила втрое. Наконец есть понимание, что колониальное наследие следует уничтожить. Ибо это вопрос нашего освобождения. И это понимание есть… у государства, власти и общества в целом", – отметила депутат Киевсовета от "Голоса".

https://www.facebook.com/MAlina.Mykhailova/posts/3153905898210661

Семенова в обращении к секретарю Киевсовета Владимиру Бондаренко выразила надежду, что рассмотрение проекта решения "пойдет быстро и по сокращенной процедуре".

https://www.facebook.com/shelevytska/posts/10228746424792360

Начальник Киевского метрополитена Виктор Брагинский 15 апреля начал онлайн-опрос "Дерусификация киевского метро" по переименованию пяти станций, названия которых связаны с Россией, Беларусью и советской армией. Свои варианты названий можно предложить до 15 мая.

"Недавно я предложил изменить названия пяти станций метрополитена – "Минскую", "Героев Днепра", "Берестейскую", "Дружбы народов" и "Площадь Льва Толстого", – написал Брагинский в Facebook.

Переименование станций метро, которые имеют "не дружественные" по отношению к Украине названия, поддержал мэр Киева Виталий Кличко.

"Такие переименования мы будем рассматривать на ближайшей сессии Киевсовета. Чтобы нам, киевлянам, названия столичных станций метро напоминали о положительных переменах и о том, кто наши настоящие друзья, а не превозносили тех, кто посылает сюда орду и смерть украинцам. Мы обязательно рассмотрим этот вопрос и сделаем правильные шаги", – подчеркнул мэр. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала войну против Украины 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин называет ее "спецоперацией", целью которой, по его словам, является "демилитаризация" и "денацификация" Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский говорил во время видеообращения 26 марта, что РФ "сама делает все, чтобы на территории нашего государства произошла дерусификация".

Ряд украинских городов уже запустили процесс переименования улиц, названия котрорых связаны с РФ или российскими деятелями – в Ужгороде переименуют 58 улиц, в Ивано-Франковске – 25. Дерусифицировать улицы ко Дню города планируют также во Львове.

Кроме того, в УжгородеТернополе и Мукачево убрали памятники российскому поэту Александру Пушкину. В Мукачево также демонтировали памятник советскому танку, установленный еще в 1969 году.

Теги: Россия, Киев, Украина, Владимир Ленин, памятник, депутаты, Киевсовет, Лев Толстой, Щорс, война России против Украины, Александр Пушкин, генерал Ватутин, Слуга народа, партия Голос, обращение
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Свободная Украина! Fuck Putin". Фронтмен группы Måneskin на фестивале в Калифорнии поддержал Украину. Видео
  "Свободная Украина! Fuck Putin". Фронтмен группы Måneskin на фестивале в Калифорнии поддержал Украину. Видео
Пугачева, уехавшая из России, показала застолье с семьей и друзьями. Видео
Пугачева, уехавшая из России, показала застолье с семьей и друзьями. Видео
Замалчивающая нападение РФ на Украину Тодоренко выступила на съемках российского шоу
Замалчивающая нападение РФ на Украину Тодоренко выступила на съемках российского шоу
  "Ой, у лузі червона калина". Украинские военные исполнили гимн сечевых стрельцов. Видео записали на фоне достопримечательностей Винницы
  "Ой, у лузі червона калина". Украинские военные исполнили гимн сечевых стрельцов. Видео записали на фоне достопримечательностей Винницы
  Фагот о Зеленском: Мы на каких-то вечеринках пересекались, но друзьями не были. Характер, правда, чувствовался сразу
  Фагот о Зеленском: Мы на каких-то вечеринках пересекались, но друзьями не были. Характер, правда, чувствовался сразу
"Я люблю Россию". Друг Ани Лорак певец Лазарев вернулся в Instagram и рассказал о "злости и русофобии"
"Я люблю Россию". Друг Ани Лорак певец Лазарев вернулся в Instagram и рассказал о "злости и русофобии"
"Ми ще заспіваємо цю пісню в нашому місті". Крупин выпустил первую песню на украинском. В клипе показан Харьков до нападения РФ на Украину
"Ми ще заспіваємо цю пісню в нашому місті". Крупин выпустил первую песню на украинском. В клипе показан Харьков до нападения РФ на Украину
"Включайтесь" каждый день с пожеланиями мира и процветания нашей стране". Денисенко призвала молиться за Украину в определенное время
"Включайтесь" каждый день с пожеланиями мира и процветания нашей стране". Денисенко призвала молиться за Украину в определенное время
"Кричи своему Х...йлу, пусть заберет кума и отдаст всех наших пленных!" Мозговая обратилась к Киркорову
"Кричи своему Х...йлу, пусть заберет кума и отдаст всех наших пленных!" Мозговая обратилась к Киркорову
  Марченко в обращении к саудовскому принцу рассказала о своей "горячей любви" к куму Путина Медведчуку. Видео
  Марченко в обращении к саудовскому принцу рассказала о своей "горячей любви" к куму Путина Медведчуку. Видео
  "Он украинец, но давно переехал в Москву". Павлик рассказал, что ему написал музыкант из России
  "Он украинец, но давно переехал в Москву". Павлик рассказал, что ему написал музыкант из России
  Данилко: Крапивина пишет, что хватит мне бухать? Пусть эта Нателла перестанет нюхать и посмотрит трезвыми мозгами на ситуацию
  Данилко: Крапивина пишет, что хватит мне бухать? Пусть эта Нателла перестанет нюхать и посмотрит трезвыми мозгами на ситуацию
Солистка группы Kazka Зарицкая показала, как вытирает ноги об Путина. Видео
Солистка группы Kazka Зарицкая показала, как вытирает ноги об Путина. Видео
Замалчивающая войну РФ против Украины Повалий спела в Кремле с пропагандистом путинского режима Михайловым
Замалчивающая войну РФ против Украины Повалий спела в Кремле с пропагандистом путинского режима Михайловым
"Надавай оркам по зубам!" Лидер O.Torvald Галич со второй попытки вступил в ВСУ
"Надавай оркам по зубам!" Лидер O.Torvald Галич со второй попытки вступил в ВСУ
"Вы понимаете, что это исторический момент?" Песня Jerry Heil "Москаль некрасівий, геть з України" заняла первое место в трендах YouTube
"Вы понимаете, что это исторический момент?" Песня Jerry Heil "Москаль некрасівий, геть з України" заняла первое место в трендах YouTube
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Марченко в обращении к саудовскому принцу рассказала о своей "горячей любви" к куму Путина Медведчуку. Видео (45030)
2
Павлик: Когда в мирное время Глызин приезжал в Украину, первое, что он говорил: "Хай живе Степан Бандера та його жінка Параска" (34576)
3
Замалчивающая войну РФ против Украины Повалий спела в Кремле с пропагандистом путинского режима Михайловым (29675)
4
"Он украинец, но давно переехал в Москву". Павлик рассказал, что ему написал музыкант из России (20678)
5
"Я чувствовал испуг, какую-то заботу". Данилко рассказал, что по телефону предложила ему Вайкуле после нападения РФ на Украину (19717)
6
Орбакайте показала редкие снимки уехавшей из России Пугачевой (19329)
7
Данилко: Мне сейчас очень мало кто звонит. Не пойму даже почему (17426)
8
Киркоров поддержал "свою подругу" Марченко и призвал освободить кума Путина Медведчука "из подвалов СБУ" (17061)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS