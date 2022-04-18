Киевсовет рассмотрит проект решения о демонтаже в столице 60 памятных знаков, связанных с РФ – депутаты

В перечне объектов, которые предлагается демонтировать в Киеве, – памятник российскому поэту Александру Пушкину Фото: wikipedia.org

Соответствующий документ Михайлова опубликовала в Facebook 18 апреля.

"Зарегистрировали с Ксенией Семеновой проект решения о демонтаже 60 объектов, имперским клеймом отравляющих наше городское пространство. Очень надеюсь на оперативное и положительное принятие, а дальше – воплощение в жизнь, – написала депутат. – Киев должен быть денацифицирован. То есть – дерусифицирован".

Фото: Alina Mykhailova / Facebook

Фото: Alina Mykhailova / Facebook

Со списком объектов можно ознакомиться по ссылке.

В перечне памятных знаков, которые предлагается демонтировать в Киеве, – памятники советскому военачальнику Николаю Щорсу, советскому генералу Николаю Ватутину, российскому поэту Александру Пушкину, а также бюст российского революционера Владимира Ленина на станции метро "Театральная".

По словам Михайловой, "из-за безумного сопротивления идеологических врагов (привет, ОПЗЖ) и непонимания наших "консерваторов" вопрос дерусификации Киева всегда давался чрезвычайно трудно".

"Даже чтобы снести памятник дружбе Киева и Москвы, пришлось полгода продолбить все городские структуры. О множестве Пушкиных и Львов Толстых я даже молчу. Война все изменила и ускорила втрое. Наконец есть понимание, что колониальное наследие следует уничтожить. Ибо это вопрос нашего освобождения. И это понимание есть… у государства, власти и общества в целом", – отметила депутат Киевсовета от "Голоса".

Семенова в обращении к секретарю Киевсовета Владимиру Бондаренко выразила надежду, что рассмотрение проекта решения "пойдет быстро и по сокращенной процедуре".

Начальник Киевского метрополитена Виктор Брагинский 15 апреля начал онлайн-опрос "Дерусификация киевского метро" по переименованию пяти станций, названия которых связаны с Россией, Беларусью и советской армией. Свои варианты названий можно предложить до 15 мая.

"Недавно я предложил изменить названия пяти станций метрополитена – "Минскую", "Героев Днепра", "Берестейскую", "Дружбы народов" и "Площадь Льва Толстого", – написал Брагинский в Facebook.

Переименование станций метро, которые имеют "не дружественные" по отношению к Украине названия, поддержал мэр Киева Виталий Кличко.

"Такие переименования мы будем рассматривать на ближайшей сессии Киевсовета. Чтобы нам, киевлянам, названия столичных станций метро напоминали о положительных переменах и о том, кто наши настоящие друзья, а не превозносили тех, кто посылает сюда орду и смерть украинцам. Мы обязательно рассмотрим этот вопрос и сделаем правильные шаги", – подчеркнул мэр.

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