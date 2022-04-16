Начальник Киевского метрополитена запустил онлайн-опрос по переименованию пяти станций метро

"Недавно я предложил изменить названия пяти станций метрополитена – "Минскую", "Героев Днепра", "Берестейскую", "Дружбы народов" и "Площадь Льва Толстого". Эта инициатива нашла широкую поддержку. В соцсетях появилось множество вариантов.

Сегодня мы начинаем онлайн-опрос, который можно пройти до 15 мая и предложить свое название", – написал Брагинский.

По его словам, в метро проработают предоставленные варианты и проведут голосование за окончательное название. Также свой вывод сделает городская профильная комиссия по переименованию. Тогда проект решения будет вынесен в сессионный зал.

"Хочу подчеркнуть, что вопрос переименования не является приоритетным сейчас. Вовсе нет. Киев оживает, однако война не кончилась. Поэтому мы восстанавливаем инфраструктурную и транспортную работу, учитывая ситуацию с безопасностью и все возможные риски. В то же время, как уже назвали этот процесс, дерусификация, – это также работа, которую надо сделать", – добавил он.

В комментариях к посту начальника метрополитена многие киевляне спрашивают, почему в онлайн-опросе нет возможности проголосовать против переименования, и предлагают потратить средства более рационально, а переименованием станций заняться после победы.

Мэр Киева Виталий Кличко поддержал переименование станций метро, которые имеют, по его выражению, "не дружественные" по отношению к Украине названия, сообщила 13 апреля пресс-служба КГГА. "Такие переименования мы будем рассматривать на ближайшей сессии Киевсовета. Чтобы нам, киевлянам, названия столичных станций метро напоминали о положительных переменах и о том, кто наши настоящие друзья. А не превозносили тех, кто посылает сюда орду и смерть украинцам. Мы обязательно рассмотрим этот вопрос и сделаем правильные шаги", – сказал мэр.

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