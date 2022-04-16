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Начальник Киевского метрополитена запустил онлайн-опрос по переименованию пяти станций метро

В киевском метро запустили процесс "дерусификации"
В киевском метро запустили процесс "дерусификации"
Фото: wikipedia.org

Начальник Киевского метрополитена Виктор Брагинский 15 апреля начал онлайн-опрос "Дерусификация Киевского метро" по переименованию пяти станций, названия которых связаны с Россией, Беларусью или советской армией. Свои варианты названий можно предложить до 15 мая, сообщил Брагинский в Facebook.

"Недавно я предложил изменить названия пяти станций метрополитена – "Минскую", "Героев Днепра", "Берестейскую", "Дружбы народов" и "Площадь Льва Толстого". Эта инициатива нашла широкую поддержку. В соцсетях появилось множество вариантов.
Сегодня мы начинаем онлайн-опрос, который можно пройти до 15 мая и предложить свое название", – написал Брагинский.

По его словам, в метро проработают предоставленные варианты и проведут голосование за окончательное название. Также свой вывод сделает городская профильная комиссия по переименованию. Тогда проект решения будет вынесен в сессионный зал.

"Хочу подчеркнуть, что вопрос переименования не является приоритетным сейчас. Вовсе нет. Киев оживает, однако война не кончилась. Поэтому мы восстанавливаем инфраструктурную и транспортную работу, учитывая ситуацию с безопасностью и все возможные риски. В то же время, как уже назвали этот процесс, дерусификация, – это также работа, которую надо сделать", – добавил он.

https://www.facebook.com/BrahinskyyViktor/posts/649991306103785

В комментариях к посту начальника метрополитена многие киевляне спрашивают, почему в онлайн-опросе нет возможности проголосовать против переименования, и предлагают потратить средства более рационально, а переименованием станций заняться после победы.

Мэр Киева Виталий Кличко поддержал переименование станций метро, которые имеют, по его выражению, "не дружественные" по отношению к Украине названия, сообщила 13 апреля пресс-служба КГГА. "Такие переименования мы будем рассматривать на ближайшей сессии Киевсовета. Чтобы нам, киевлянам, названия столичных станций метро напоминали о положительных переменах и о том, кто наши настоящие друзья. А не превозносили тех, кто посылает сюда орду и смерть украинцам. Мы обязательно рассмотрим этот вопрос и сделаем правильные шаги", – сказал мэр. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала войну против Украины 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин называет ее "спецоперацией", целью которой, по его словам, является "демилитаризация" и "денацификация" Украины. "Мы готовы показать вам, что значит для Украины настоящая декоммунизация", – также заявил он. 

Президент Украины Владимир Зеленский говорил во время видеообращения 26 марта, что РФ "сама делает все, чтобы на территории нашего государства произошла дерусификация".

Ряд украинских городов уже запустил процесс переименования улиц, чьи названия связаны с РФ или российскими деятелями –в Ужгороде переименуют 58 улиц, в Ивано-Франковске – 25. Кроме того, в Ужгороде, Тернополе и Мукачево убрали памятники российскому поэту Александру Пушкину. В Мукачево также демонтировали памятник советскому танку, установленный еще в 1969 году.

Теги: Россия, Киев, Виталий Кличко, метро, Беларусь, КГГА, Киевсовет, война России против Украины, Виктор Брагинский, переименование, метрополитен
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