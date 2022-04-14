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Лермонтова на Героев Мариуполя. В Ивано-Франковске переименуют 25 улиц

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Ряд улиц переименуют также в селах Ивано-Франковской общины
Ряд улиц переименуют также в селах Ивано-Франковской общины
Фото: Івано-Франківська міська рада / Facebook

Депутаты городского совета Ивано-Франковска проголосовали за переименование 25 улиц. Об этом 13 апреля сообщила в Facebook пресс-служба горсовета.

"На очередной сессии городского совета решили переименовать ряд улиц в Ивано-Франковской общине", – говорится в сообщении.

Депутаты проголосовали за переименование в Ивано-Франковске таких улиц:

  • ул. Гаркуши на ул. Михаила Мулика;
  • ул. Добролюбова на ул. Героев Волновахи;
  • ул. Достоевского на ул. Героев Чернигова;
  • ул. Лермонтова на ул. Героев Мариуполя;
  • ул. Менделеева на ул. Героев Попасной:
  • ул. Некрасова по ул. Героев Ахтырки;
  • ул. Сеченова на ул. Героев Николаева;
  • ул. Ушинского на ул. Героев Херсона;
  • ул. Чехова на ул. Героев Харькова;
  • ул. Герцена на ул. Владимира Малкоша;
  • ул. Чайковского на ул. Василия Слипака;
  • ул. Докучаева на ул. Евстахия Джанджаласа;
  • ул. Короленко на ул. Веры Левицкой;
  • ул. Макаренко на ул. Ивана Федыка;
  • ул. Огарева на ул. Мирослава Лущака;
  • ул. Руднева на ул. Святослава Пахолкива;
  • ул. Пржевальского на ул. Теофила Бедрия;
  • ул. Циолковского на ул. Олексы Гирныка;
  • ул. Академика Сахарова на ул. Украинской Победы;
  • ул. Данилевского на ул. ул. Степана Бурдина;
  • ул. Ковалевской на ул. Пластовую;
  • ул. Толстого на ул. Героев Киева;
  • ул. Глинки на ул. Александра Тисовского;
  • ул. Репина на ул. Николая Арсенича-Березовского;
  • пер. Красный на ул. Осипа Назарука.

Также сообщается, что ряд улиц переименуют в селах Ивано-Франковской общины – в Тисменичанах, Подпечерах, Чукаловке, Никитинцах, Подлужье и Узине.

https://www.facebook.com/mrada.if.ua/posts/347090467460444

Контекст:

После полномасштабного вторжения России 24 февраля жители разных населенных пунктов Украины стали отказываться от названий улиц и памятников, связанных с российскими деятелями культуры, науки, техники.

6 апреля памятник памятник российскому поэту Александру Пушкину демонтировали в Мукачево Закарпатской области. "Это делается с целью мероприятий по дерусификации в связи с военной агрессией России против Украины", – подчеркнула пресс-служба местного горсовета. 11 апреля в городе демонтировали памятник советскому танку, установленный еще в 1969 году. Также в Мукачево планируют переименовать улицы, названные в честь российских деятелей.

8 апреля, согласно решению, принятому местным горсоветом на внеочередном заседании, бюст Пушкину демонтировали в Ужгороде.

9 апреля мэр Тернополя Сергей Надал сообщил, что в городе демонтировали памятник Пушкину.

11 апреля мэр Житомира Сергей Сухомлин предложил жителям города отказаться от изучения русского языка в школах.

Теги: Украина, памятник, Ивано-Франковск, депутаты, оккупация, горсовет, вторжение, российская агрессия, война России против Украины, переименование, улицы
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