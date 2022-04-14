Лермонтова на Героев Мариуполя. В Ивано-Франковске переименуют 25 улиц

"На очередной сессии городского совета решили переименовать ряд улиц в Ивано-Франковской общине", – говорится в сообщении.

Депутаты проголосовали за переименование в Ивано-Франковске таких улиц:

Также сообщается, что ряд улиц переименуют в селах Ивано-Франковской общины – в Тисменичанах, Подпечерах, Чукаловке, Никитинцах, Подлужье и Узине.

Контекст:

После полномасштабного вторжения России 24 февраля жители разных населенных пунктов Украины стали отказываться от названий улиц и памятников, связанных с российскими деятелями культуры, науки, техники.

6 апреля памятник памятник российскому поэту Александру Пушкину демонтировали в Мукачево Закарпатской области. "Это делается с целью мероприятий по дерусификации в связи с военной агрессией России против Украины", – подчеркнула пресс-служба местного горсовета. 11 апреля в городе демонтировали памятник советскому танку, установленный еще в 1969 году. Также в Мукачево планируют переименовать улицы, названные в честь российских деятелей.

8 апреля, согласно решению, принятому местным горсоветом на внеочередном заседании, бюст Пушкину демонтировали в Ужгороде.

9 апреля мэр Тернополя Сергей Надал сообщил, что в городе демонтировали памятник Пушкину.

11 апреля мэр Житомира Сергей Сухомлин предложил жителям города отказаться от изучения русского языка в школах.