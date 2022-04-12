"Этот язык в ближайшие 20–30 лет нашим детям точно не понадобится". Мэр Житомира предложил отказаться от изучения русского языка в школах

"Я хочу, чтобы 1 сентября мы уже не набирали классы по изучению русского языка. Мы видим, что этот язык в ближайшие 20–30 лет нашим детям точно не понадобится. Это мое мнение, мы его будем обсуждать также вместе с нашим департаментом образования", – сказал Сухомлин.

Кроме того, он сообщил, что от жителей Житомира поступают предложения демонтировать памятник российскому поэту Александру Пушкину.

"Много было обсуждений по поводу памятника Пушкину. Давайте все же вернемся после войны к этому вопросу, и не только к этому – у нас еще есть и парки, названные разными именами. Решим все эти вопросы вместе", – отметил мэр.

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