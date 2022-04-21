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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты продвигаются в сторону Краматорска, желают показать успехи в преддверии Дня Победы – разведка Великобритании

Краматорск продолжает подвергаться постоянным ракетным обстрелам, отметили в британской разведке
Краматорск продолжает подвергаться постоянным ракетным обстрелам, отметили в британской разведке
Фото: Павло Кириленко / Facebook

Российские оккупационные войска, которые возобновили активную фазу войны против Украины, вероятно, желают продемонстрировать значительные успехи в преддверии празднования Дня Победы 9 мая.

Об этом 21 апреля сообщается в Twitter министерства обороны Великобритании со ссылкой на британскую разведку.

Отмечается, что "это может повлиять на то, насколько быстро и энергично они будут пытаться проводить операции в преддверии этой даты".

"В настоящее время российские силы продвигаются из плацдармов на Донбассе в сторону Краматорска [Донецкой области], который продолжает подвергаться постоянным ракетным обстрелам", – говорится в сообщении.

Британская разведка также отметила активность российской авиации.

"Россия стремится оказать непосредственную авиационную поддержку своему наступлению на востоке Украины, подавить и уничтожить средства ПВО Украины", – подчеркнули в минобороны Великобритании.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В начале апреля северные области Украины были освобождены от российских оккупантов. В Генштабе ВСУ сообщали, что Россия перегруппировывала свои войска, чтобы сосредоточить усилия на подготовке наступления на востоке Украины, цель – оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей.

Согласно данным разведки министерства обороны Великобритании, Краматорск и Константиновка Донецкой области, вероятно, станут целью для российских оккупантов.

18 апреля Генштаб ВСУ сообщил о "признаках начала наступательной операции" на востоке. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – сказал президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 18 апреля. Он подчеркнул, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория нашего государства будет освобождена". Глава Офиса президента Андрей Ермак того же дня отметил, что "началась вторая фаза войны". 

Теги: Россия, Украина, Великобритания, Донецкая область, авиация, Краматорск, разведка, ПВО, День Победы, обстрелы, наступление, война России против Украины, ракеты
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