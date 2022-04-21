Оккупанты продвигаются в сторону Краматорска, желают показать успехи в преддверии Дня Победы – разведка Великобритании

Об этом 21 апреля сообщается в Twitter министерства обороны Великобритании со ссылкой на британскую разведку.
Отмечается, что "это может повлиять на то, насколько быстро и энергично они будут пытаться проводить операции в преддверии этой даты".
"В настоящее время российские силы продвигаются из плацдармов на Донбассе в сторону Краматорска [Донецкой области], который продолжает подвергаться постоянным ракетным обстрелам", – говорится в сообщении.
Британская разведка также отметила активность российской авиации.
"Россия стремится оказать непосредственную авиационную поддержку своему наступлению на востоке Украины, подавить и уничтожить средства ПВО Украины", – подчеркнули в минобороны Великобритании.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 21 April 2022— Ministry of Defence * (@DefenceHQ) April 21, 2022
Find out more about the UK government's response: https://t.co/8v54OEcrMa
* #StandWithUkraine * pic.twitter.com/iMDgTAQ9YV
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В начале апреля северные области Украины были освобождены от российских оккупантов. В Генштабе ВСУ сообщали, что Россия перегруппировывала свои войска, чтобы сосредоточить усилия на подготовке наступления на востоке Украины, цель – оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей.
Согласно данным разведки министерства обороны Великобритании, Краматорск и Константиновка Донецкой области, вероятно, станут целью для российских оккупантов.
18 апреля Генштаб ВСУ сообщил о "признаках начала наступательной операции" на востоке. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – сказал президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 18 апреля. Он подчеркнул, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория нашего государства будет освобождена". Глава Офиса президента Андрей Ермак того же дня отметил, что "началась вторая фаза войны".