Оккупанты продвигаются в сторону Краматорска, желают показать успехи в преддверии Дня Победы – разведка Великобритании

Об этом 21 апреля сообщается в Twitter министерства обороны Великобритании со ссылкой на британскую разведку.

Отмечается, что "это может повлиять на то, насколько быстро и энергично они будут пытаться проводить операции в преддверии этой даты".

"В настоящее время российские силы продвигаются из плацдармов на Донбассе в сторону Краматорска [Донецкой области], который продолжает подвергаться постоянным ракетным обстрелам", – говорится в сообщении.

Британская разведка также отметила активность российской авиации.

"Россия стремится оказать непосредственную авиационную поддержку своему наступлению на востоке Украины, подавить и уничтожить средства ПВО Украины", – подчеркнули в минобороны Великобритании.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 21 April 2022



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* #StandWithUkraine * pic.twitter.com/iMDgTAQ9YV — Ministry of Defence * (@DefenceHQ) April 21, 2022

Война России против Украины. Главное (обновляется)