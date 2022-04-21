Данилов считает, что "большое наступление" оккупантов на востоке Украины еще не началось

"Вчера утром начались бои по всей линии фронта, на территории Донецкой, Луганской и Харьковской областей. Но это было испытание на прочность наших Вооруженных сил. Попытка была неудачная, и поэтому они будут продолжать эти попытки. Когда начнется так называемое большое наступление? Ну, это вопрос только времени. Хотел бы еще отметить: когда кто-то говорит, что это последняя решающая битва, я бы не был таким оптимистичным. Впереди может быть еще много разных вещей. И это не является "последним решающим боем". Это один из боев на территории нашей страны, начиная с 2014 года", – сказал он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В начале апреля северные области Украины были освобождены от российских оккупантов. В Генштабе ВСУ сообщали, что Россия перегруппировывает свои войска и сосредоточила усилия на подготовке наступления на востоке Украины, цель – оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей.

18 апреля Генштаб ВСУ сообщил о "признаках начала наступательной операции" на востоке. Россиянам удалось захватить город Кременная в Луганской области и, по информации секретаря СНБО Алексея Данилова, "еще один небольшой город".

"Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – сказал президент Украины Владимир Зеленский 18 апреля. Он подчеркнул, что украинцы будут защищаться, и "вопрос только времени – когда вся территория нашего государства будет освобождена".

Глава Офиса президента Андрей Ермак вечером 18 апреля отметил, что "началась вторая фаза войны".

Руководитель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщал 19 апреля, что ВСУ отразили наступление российских оккупационных войск в Рубежном и Попасной.