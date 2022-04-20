Финляндия и Нидерланды решили направить Украине дополнительную военную помощь

Нидерланды отправят в Украину более тяжелую технику, в том числе бронетехнику, отметил Рютте Фото: Ministerie van Defensie – NL / Facebook

В то же время в оборонном ведомстве не предоставили деталей о содержании, способе доставки или сроках военной помощи.

"Дополнительная помощь Финляндии учитывала как потребности Украины, так и ситуацию с ресурсами сил обороны", – говорится в сообщении.

О готовности Нидерландов отправить в Украину тяжелое вооружение, в частности бронетехнику, заявил 19 апреля в Twitter премьер-министр страны Марк Рютте.

"В разговоре с [президентом Украины] Владимиром Зеленским министр обороны [Кайса Оллонгрен] и я выразили нашу поддержку в то время, как Россия начинает новое наступление. Нидерланды отправят в Украину более тяжелую технику, в том числе бронетехнику. Вместе с союзниками мы рассматриваем возможность поставки дополнительной тяжелой техники", – написал Рютте.

* : In a call with @ZelenskyyUa the @DefensieMin and I expressed our support as Russia begins a renewed offensive. * will be sending heavier materiel to * , including armoured vehicles. Along with allies, we are looking into supplying additional heavy materiel. — Mark Rutte (@MinPres) April 19, 2022

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