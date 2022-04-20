Финляндия и Нидерланды решили направить Украине дополнительную военную помощь

В то же время в оборонном ведомстве не предоставили деталей о содержании, способе доставки или сроках военной помощи.
"Дополнительная помощь Финляндии учитывала как потребности Украины, так и ситуацию с ресурсами сил обороны", – говорится в сообщении.
О готовности Нидерландов отправить в Украину тяжелое вооружение, в частности бронетехнику, заявил 19 апреля в Twitter премьер-министр страны Марк Рютте.
"В разговоре с [президентом Украины] Владимиром Зеленским министр обороны [Кайса Оллонгрен] и я выразили нашу поддержку в то время, как Россия начинает новое наступление. Нидерланды отправят в Украину более тяжелую технику, в том числе бронетехнику. Вместе с союзниками мы рассматриваем возможность поставки дополнительной тяжелой техники", – написал Рютте.
* : In a call with @ZelenskyyUa the @DefensieMin and I expressed our support as Russia begins a renewed offensive. * will be sending heavier materiel to * , including armoured vehicles. Along with allies, we are looking into supplying additional heavy materiel.— Mark Rutte (@MinPres) April 19, 2022
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После масштабного военного вторжения России в Украину, которое началось 24 февраля, страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции. Военную помощь Украине предоставляют более 30 стран, сообщал госсекретарь США Энтони Блинкен 7 апреля.
13 апреля Зеленский в обращении к союзникам опубликовал перечень вооружения, необходимого Украине для продолжения войны с Россией. В него вошли боевая авиация, артиллерийские комплексы и боеприпасы к ним, реактивные системы залпового огня, бронетехника (в том числе танки), а также системы противовоздушной обороны.
18 апреля Генштаб ВСУ сообщил о "признаках начала наступательной операции" на востоке. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – сказал Зеленский в видеообращении вечером 18 апреля. Он подчеркнул, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория нашего государства будет освобождена". Глава Офиса президента Андрей Ермак вечером того же дня отметил, что "началась вторая фаза войны".