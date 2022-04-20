ГОРДОН
 
 
МИР

Финляндия и Нидерланды решили направить Украине дополнительную военную помощь

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Нидерланды отправят в Украину более тяжелую технику, в том числе бронетехнику, отметил Рютте
Нидерланды отправят в Украину более тяжелую технику, в том числе бронетехнику, отметил Рютте
Фото: Ministerie van Defensie – NL / Facebook

Финляндия предоставит Украине дополнительную оборонную помощь, соответствующее решение по предложению правительства страны принял президент Саули Нийнисте. Об этом сообщается на сайте минобороны Финляндии 19 апреля.

В то же время в оборонном ведомстве не предоставили деталей о содержании, способе доставки или сроках военной помощи.

"Дополнительная помощь Финляндии учитывала как потребности Украины, так и ситуацию с ресурсами сил обороны", – говорится в сообщении.

О готовности Нидерландов отправить в Украину тяжелое вооружение, в частности бронетехнику, заявил 19 апреля в Twitter премьер-министр страны Марк Рютте.

"В разговоре с [президентом Украины] Владимиром Зеленским министр обороны [Кайса Оллонгрен] и я выразили нашу поддержку в то время, как Россия начинает новое наступление. Нидерланды отправят в Украину более тяжелую технику, в том числе бронетехнику. Вместе с союзниками мы рассматриваем возможность поставки дополнительной тяжелой техники", – написал Рютте.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После масштабного военного вторжения России в Украину, которое началось 24 февраля, страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции. Военную помощь Украине предоставляют более 30 стран, сообщал госсекретарь США Энтони Блинкен 7 апреля.

13 апреля Зеленский в обращении к союзникам опубликовал перечень вооружения, необходимого Украине для продолжения войны с Россией. В него вошли боевая авиация, артиллерийские комплексы и боеприпасы к ним, реактивные системы залпового огня, бронетехника (в том числе танки), а также системы противовоздушной обороны.

18 апреля Генштаб ВСУ сообщил о "признаках начала наступательной операции" на востоке. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – сказал Зеленский в видеообращении вечером 18 апреля. Он подчеркнул, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория нашего государства будет освобождена". Глава Офиса президента Андрей Ермак вечером того же дня отметил, что "началась вторая фаза войны".

Теги: Россия, Украина, Нидерланды, правительство, Финляндия, вооружение, помощь, Марк Рютте, вторжение, бронетехника, Владимир Зеленский, наступление, Саули Нийнисте, война России против Украины, президент, премьер-министр
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Бадоев: Я один из тех, кто делал все, чтобы стереть между Украиной и Россией границы. Теперь понимаю, насколько это ужасно
  Бадоев: Я один из тех, кто делал все, чтобы стереть между Украиной и Россией границы. Теперь понимаю, насколько это ужасно
"Их будут обливать дерьмом на каждом шагу в любой точке мира". Хименес-Браво высказался о российской элите
"Их будут обливать дерьмом на каждом шагу в любой точке мира". Хименес-Браво высказался о российской элите
Жена Зеленского – о возможном покушении на его жизнь: Россия способна на все
Жена Зеленского – о возможном покушении на его жизнь: Россия способна на все
Птушкину запретили въезд в РФ до 2072 года. Путешественник отреагировал
Птушкину запретили въезд в РФ до 2072 года. Путешественник отреагировал
"Люди строили, брали кредиты, мечтали, и все разрушено – жизни, судьбы". Ребрик рассказала, как с семьей покидала Киев в первый день войны
"Люди строили, брали кредиты, мечтали, и все разрушено – жизни, судьбы". Ребрик рассказала, как с семьей покидала Киев в первый день войны
"Киевляне, как вы там? Движ есть или только концерты в поддержку Украины?" Сын Повалий заявил, что ищет работу, находясь за границей
"Киевляне, как вы там? Движ есть или только концерты в поддержку Украины?" Сын Повалий заявил, что ищет работу, находясь за границей
  "Лучше бы он тявкал, как пайеточный петух Басков, чем вот так высрался". Ефросинина высказалась о Киркорове
  "Лучше бы он тявкал, как пайеточный петух Басков, чем вот так высрался". Ефросинина высказалась о Киркорове
Роднянский рассказал, что могло бы предотвратить нападение РФ на Украину
Роднянский рассказал, что могло бы предотвратить нападение РФ на Украину
Галкин российским СМИ: Вы, как слепые лошади, ходите по арене по кругу и месите одно и то же говно
Галкин – российским СМИ: Вы, как слепые лошади, ходите по арене по кругу и месите одно и то же говно
"Теперь ты ребенок войны!" Горбунов обратился к своему младшему сыну
"Теперь ты ребенок войны!" Горбунов обратился к своему младшему сыну
"Не залишай". Тринчер посвятила песню женам и матерям украинских защитников. Аудио
"Не залишай". Тринчер посвятила песню женам и матерям украинских защитников. Аудио
"Скабеева понимает, что это пророчество". Коля Серга показал ролик о будущем России, который "зацепил" кремлевскую пропагандистку
"Скабеева понимает, что это пророчество". Коля Серга показал ролик о будущем России, который "зацепил" кремлевскую пропагандистку
"Это ее иголка в яйце". Ефросинина назвала уязвимое место Собчак, которое привело к краху ее личности
"Это ее иголка в яйце". Ефросинина назвала уязвимое место Собчак, которое привело к краху ее личности
"Все деньги идут Украине". "Ой, у лузі червона калина" в исполнении Pink Floyd и Хлывнюка стала самой скачиваемой песней Великобритании
"Все деньги идут Украине". "Ой, у лузі червона калина" в исполнении Pink Floyd и Хлывнюка стала самой скачиваемой песней Великобритании
  Скичко: Мы не так представляли беременность и роды. Но все равно нам легче, чем людям, которые потеряли жилье или находятся на линии фронта
  Скичко: Мы не так представляли беременность и роды. Но все равно нам легче, чем людям, которые потеряли жилье или находятся на линии фронта
В Израиле отменили все концерты "путинского клоуна" Сабурова. Концертное агентство осудило Путина
В Израиле отменили все концерты "путинского клоуна" Сабурова. Концертное агентство осудило Путина
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Марченко в обращении к саудовскому принцу рассказала о своей "горячей любви" к куму Путина Медведчуку. Видео (101421)
2
"Больше не могу сочувствовать погибшим воинам". alyona alyona заявила, что уезжает из Украины (73304)
3
"Скабеева понимает, что это пророчество". Коля Серга показал ролик о будущем России, который "зацепил" кремлевскую пропагандистку (64658)
4
Замалчивающая войну РФ против Украины Повалий спела в Кремле с пропагандистом путинского режима Михайловым (51247)
5
"Я люблю Россию". Друг Ани Лорак, певец Лазарев вернулся в Instagram и рассказал о "злости и русофобии" (50796)
6
"Он украинец, но давно переехал в Москву". Павлик рассказал, что ему написал музыкант из России (47153)
7
"Любительница "русского мира", "Стыдоба". Тодоренко пожаловалась на негатив в соцсетях и проблемы с мужем (36213)
8
Жена Зеленского ответила, каково ее влияние на президента во время принятия решений (23926)
 
 
 
 