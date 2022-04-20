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Германия профинансирует производителей оружия для поставок в Украину – Шольц

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По словам Шольца, Германия оплатит поставку Украине противотанковых средств и средств ПВО
По словам Шольца, Германия оплатит поставку Украине противотанковых средств и средств ПВО
Фото: EPA

Германия поможет профинансировать прямые поставки вооружения от немецких производителей Украине. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц 19 апреля, сообщают CNN и Reuters.

Он отметил, что Германия практически исчерпала количество оружия, которое может поставить из своих собственных запасов. Поэтому власти страны работают с частными производителями, чтобы отправить больше.

Канцлер добавил, что Германия готова оплатить эти поставки. В первую очередь речь идет о противотанковых средствах и средства ПВО.

Однако на вопрос, отправит ли Германия танки "Леопард", он сказал, что западные союзники – не только Берлин – согласились с тем, что имеет смысл послать Украине оружие, которое она может немедленно развернуть. Таким образом, союзники позволят странам Восточной Европы передать советское оружие, взяв на себя обязательство заменить его, сказал он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)


Контекст:

Военную помощь Украине предоставляют более 30 стран, сообщал госсекретарь США Энтони Блинкен 7 апреля.

13 апреля президент Украины Владимир Зеленский в обращении к союзникам опубликовал перечень вооружения, необходимого Украине для продолжения войны с Россией. В него вошли боевая авиация, артиллерийские комплексы и боеприпасы к ним, реактивные системы залпового огня, бронетехника (в том числе танки), а также системы противовоздушной обороны.

19 апреля представители стран НАТО и Евросоюза провели совещание по поводу масштабного вторжения России в Украину, после чего Великобритания, США и Канада объявили о решении предоставить Украине артиллерийские системы.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Германия, Украина, оружие, вооружение, война России против Украины, Олаф Шольц
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