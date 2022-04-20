Германия профинансирует производителей оружия для поставок в Украину – Шольц

Он отметил, что Германия практически исчерпала количество оружия, которое может поставить из своих собственных запасов. Поэтому власти страны работают с частными производителями, чтобы отправить больше.

Канцлер добавил, что Германия готова оплатить эти поставки. В первую очередь речь идет о противотанковых средствах и средства ПВО.

Однако на вопрос, отправит ли Германия танки "Леопард", он сказал, что западные союзники – не только Берлин – согласились с тем, что имеет смысл послать Украине оружие, которое она может немедленно развернуть. Таким образом, союзники позволят странам Восточной Европы передать советское оружие, взяв на себя обязательство заменить его, сказал он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)



