Зеленский: Если у партнеров есть оружие, которое нужно Украине, помочь – их моральный долг

Президент отметил, что украинские военные превосходят российских оккупантов в тактике и мудрости и это "вполне очевидно".
"Именно поэтому я буквально в каждом контакте с лидерами демократического мира, во всех переговорах, во всех интервью подчеркиваю простую истину: это несправедливо, что Украина до сих пор вынуждена просить о том, что у партнеров годами хранится где-то на складах. Если у них есть оружие, которое нужно Украине здесь, которое нужно сейчас, если у них есть боеприпасы, которые необходимы нам здесь и необходимы сейчас, то это их прежде всего моральный долг – помочь защитить свободу. Помочь спасти жизнь тысячам украинцев", – сказал президент.
Любое промедление с предоставлением Украине помощи приводит к тому, что российские оккупанты получают больше возможностей убивать граждан Украины, подчеркнул он.
"Если бы мы получили в первую неделю войны то, что получаем сейчас, польза для Украины и для свободы в Европе была бы больше, я уверен. И если мы получим сейчас то, что у некоторых партнеров запланировано для передачи Украине в ближайшие недели, это поможет спасти жизнь тысяч, тысяч людей. Надеюсь, партнеры услышат этот тезис и поймут, что каждый день имеет значение", – добавил Зеленский.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Военную помощь Украине предоставляют более 30 стран, сообщал госсекретарь США Энтони Блинкен 7 апреля.
13 апреля Зеленский в обращении к союзникам опубликовал перечень вооружения, необходимого Украине для продолжения войны с Россией. В него вошли боевая авиация, артиллерийские комплексы и боеприпасы к ним, реактивные системы залпового огня, бронетехника (в том числе танки), а также системы противовоздушной обороны.
19 апреля представители стран НАТО и Евросоюза провели совещание по поводу масштабного вторжения России в Украину, после чего Великобритания, США и Канада объявили о решении предоставить Украине артиллерийские системы.