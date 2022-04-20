Зеленский: Если у партнеров есть оружие, которое нужно Украине, помочь – их моральный долг

Зеленский: Несправедливо, что Украина до сих пор вынуждена просить о том, что у партнеров годами хранится где-то на складах Фото: president.gov.ua

Президент отметил, что украинские военные превосходят российских оккупантов в тактике и мудрости и это "вполне очевидно".

"Именно поэтому я буквально в каждом контакте с лидерами демократического мира, во всех переговорах, во всех интервью подчеркиваю простую истину: это несправедливо, что Украина до сих пор вынуждена просить о том, что у партнеров годами хранится где-то на складах. Если у них есть оружие, которое нужно Украине здесь, которое нужно сейчас, если у них есть боеприпасы, которые необходимы нам здесь и необходимы сейчас, то это их прежде всего моральный долг – помочь защитить свободу. Помочь спасти жизнь тысячам украинцев", – сказал президент.

Любое промедление с предоставлением Украине помощи приводит к тому, что российские оккупанты получают больше возможностей убивать граждан Украины, подчеркнул он.

"Если бы мы получили в первую неделю войны то, что получаем сейчас, польза для Украины и для свободы в Европе была бы больше, я уверен. И если мы получим сейчас то, что у некоторых партнеров запланировано для передачи Украине в ближайшие недели, это поможет спасти жизнь тысяч, тысяч людей. Надеюсь, партнеры услышат этот тезис и поймут, что каждый день имеет значение", – добавил Зеленский.

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