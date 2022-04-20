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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: Если у партнеров есть оружие, которое нужно Украине, помочь – их моральный долг

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Зеленский: Несправедливо, что Украина до сих пор вынуждена просить о том, что у партнеров годами хранится где-то на складах
Зеленский: Несправедливо, что Украина до сих пор вынуждена просить о том, что у партнеров годами хранится где-то на складах
Фото: president.gov.ua

Польза от помощи, которую страны Запада предоставляют Украине для борьбы с вторжением России сейчас, была бы больше, если бы эту помощь Украина получила в первые дни вторжения. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в своем обращении 19 апреля, текст приводит сайт главы государства.

Президент отметил, что украинские военные превосходят российских оккупантов в тактике и мудрости и это "вполне очевидно".

"Именно поэтому я буквально в каждом контакте с лидерами демократического мира, во всех переговорах, во всех интервью подчеркиваю простую истину: это несправедливо, что Украина до сих пор вынуждена просить о том, что у партнеров годами хранится где-то на складах. Если у них есть оружие, которое нужно Украине здесь, которое нужно сейчас, если у них есть боеприпасы, которые необходимы нам здесь и необходимы сейчас, то это их прежде всего моральный долг – помочь защитить свободу. Помочь спасти жизнь тысячам украинцев", – сказал президент. 

Любое промедление с предоставлением Украине помощи приводит к тому, что российские оккупанты получают больше возможностей убивать граждан Украины, подчеркнул он. 

"Если бы мы получили в первую неделю войны то, что получаем сейчас, польза для Украины и для свободы в Европе была бы больше, я уверен. И если мы получим сейчас то, что у некоторых партнеров запланировано для передачи Украине в ближайшие недели, это поможет спасти жизнь тысяч, тысяч людей. Надеюсь, партнеры услышат этот тезис и поймут, что каждый день имеет значение", – добавил Зеленский.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Военную помощь Украине предоставляют более 30 стран, сообщал госсекретарь США Энтони Блинкен 7 апреля.

13 апреля Зеленский в обращении к союзникам опубликовал перечень вооружения, необходимого Украине для продолжения войны с Россией. В него вошли боевая авиация, артиллерийские комплексы и боеприпасы к ним, реактивные системы залпового огня, бронетехника (в том числе танки), а также системы противовоздушной обороны.

19 апреля представители стран НАТО и Евросоюза провели совещание по поводу масштабного вторжения России в Украину, после чего Великобритания, США и Канада объявили о решении предоставить Украине артиллерийские системы.

Теги: Россия, Украина, оружие, военная помощь, помощь, Владимир Зеленский, война России против Украины, российские оккупанты
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