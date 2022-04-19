Великобритания, Канада и США объявили о предоставлении Украине артиллерийских систем

Джонсон заявил, что война в Украине стала "артиллерийским конфликтом" Фото: pixabay.com (архив)

Всего в общении по защищенной линии видеосвязи принимали участие премьер-министр Канады Джастин Трюдо, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, председатель Европейского совета Шарль Мишель, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Италии Марио Драги, премьер-министр Японии Фумио Кисида, генсек НАТО Йенс Столтенберг, президент Польши Анджей Дуда, президент Румынии Клаус Йоханнис и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

После общения с союзниками во время выступления в Палате общин Великобритании Джонсон заявил, что война в Украине стала "артиллерийским конфликтом", и объявил, что Великобритания предоставит Украине артиллерийские системы, сообщает BBC.

Премьер подчеркнул, что королевство будет наращивать поставки украинским военным "той военной техники, которая сейчас особенно нужна".

Артиллерийские системы – один из компонентов помощи Украине, предоставляемой Великобританией, объяснил Джонсон.

Байден ответил "да" на вопрос журналистов, планирует ли он поставить Украине больше артиллерии.

Также о намерении помочь Украине артиллерийскими системами сообщил Трюдо. По его словам, это будет тяжелая артиллерия, пишет Reuters.

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