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Великобритания, Канада и США объявили о предоставлении Украине артиллерийских систем

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Джонсон заявил, что война в Украине стала "артиллерийским конфликтом"
Джонсон заявил, что война в Украине стала "артиллерийским конфликтом"
Фото: pixabay.com (архив)

19 апреля представители стран НАТО и Евросоюза провели совещание по поводу масштабного вторжения России в Украину, после чего ряд стран объявили о решении предоставить украинским военным артиллерийские системы. Об этом сообщает СNN.

Всего в общении по защищенной линии видеосвязи принимали участие премьер-министр Канады Джастин Трюдо, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, председатель Европейского совета Шарль Мишель, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Италии Марио Драги, премьер-министр Японии Фумио Кисида, генсек НАТО Йенс Столтенберг, президент Польши Анджей Дуда, президент Румынии Клаус Йоханнис и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

После общения с союзниками во время выступления в Палате общин Великобритании Джонсон заявил, что война в Украине стала "артиллерийским конфликтом", и объявил, что Великобритания предоставит Украине артиллерийские системы, сообщает BBC.

Премьер подчеркнул, что королевство будет наращивать поставки украинским военным "той военной техники, которая сейчас особенно нужна".

Артиллерийские системы – один из компонентов помощи Украине, предоставляемой Великобританией, объяснил Джонсон.

Байден ответил "да" на вопрос журналистов, планирует ли он поставить Украине больше артиллерии.

Также о намерении помочь Украине артиллерийскими системами сообщил Трюдо. По его словам, это будет тяжелая артиллерия, пишет Reuters.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Военную помощь Украине предоставляют более 30 стран, сообщал госсекретарь США Энтони Блинкен 7 апреля.

Среди стран Европы, которые согласились передать Украине оружие, есть, в частности, Германия (до массового вторжения РФ в Украину Берлин отказывал в поставках), Великобритания и Чехия.

13 апреля Евросоюз одобрил выделение Украине нового пакета военной помощи, который будет включать летальное вооружение, на €500 млн.

В перечень вооружения, необходимого Украине для продолжения войны с Россией, который президент Владимир Зеленский опубликовал 13 апреля в обращении к союзникам, вошли боевая авиация, артиллерийские комплексы и боеприпасы к ним, реактивные системы залпового огня, бронетехника (в том числе танки), а также системы противовоздушной обороны.

Теги: Россия, НАТО, Джо Байден, война, военные, артиллерия, вторжение, Борис Джонсон, война России против Украины, конфликт, Джастин Трюдо
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