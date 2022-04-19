Великобритания, Канада и США объявили о предоставлении Украине артиллерийских систем

Всего в общении по защищенной линии видеосвязи принимали участие премьер-министр Канады Джастин Трюдо, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, председатель Европейского совета Шарль Мишель, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Италии Марио Драги, премьер-министр Японии Фумио Кисида, генсек НАТО Йенс Столтенберг, президент Польши Анджей Дуда, президент Румынии Клаус Йоханнис и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
После общения с союзниками во время выступления в Палате общин Великобритании Джонсон заявил, что война в Украине стала "артиллерийским конфликтом", и объявил, что Великобритания предоставит Украине артиллерийские системы, сообщает BBC.
Премьер подчеркнул, что королевство будет наращивать поставки украинским военным "той военной техники, которая сейчас особенно нужна".
Артиллерийские системы – один из компонентов помощи Украине, предоставляемой Великобританией, объяснил Джонсон.
Байден ответил "да" на вопрос журналистов, планирует ли он поставить Украине больше артиллерии.
Также о намерении помочь Украине артиллерийскими системами сообщил Трюдо. По его словам, это будет тяжелая артиллерия, пишет Reuters.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Военную помощь Украине предоставляют более 30 стран, сообщал госсекретарь США Энтони Блинкен 7 апреля.
Среди стран Европы, которые согласились передать Украине оружие, есть, в частности, Германия (до массового вторжения РФ в Украину Берлин отказывал в поставках), Великобритания и Чехия.
13 апреля Евросоюз одобрил выделение Украине нового пакета военной помощи, который будет включать летальное вооружение, на €500 млн.
В перечень вооружения, необходимого Украине для продолжения войны с Россией, который президент Владимир Зеленский опубликовал 13 апреля в обращении к союзникам, вошли боевая авиация, артиллерийские комплексы и боеприпасы к ним, реактивные системы залпового огня, бронетехника (в том числе танки), а также системы противовоздушной обороны.